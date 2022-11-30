白宫对赤道几内亚总统本次选举连任合法性表严重怀疑

中非执政已43年的赤道几内亚总统奥比昂与习近平在北京人民大会堂双边会晤 2018 年 9 月 2 日

美国白宫11 月 29 日对赤道几内亚国家元首特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈 (Teodoro Obiang Nguema Mbasogo)连任的合法性表示“严重怀疑”；赤几现任总统奥比昂，本届大选中以 94.9% 压倒性的获票率连选连任，继续其43年来的执政。

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华盛顿表示，对于赤道几内亚总统连选连任选举表示存疑虑。费加罗报指出，中非石油国家赤道几内亚本届总统选举后，根据周六公布的结果，自 1979 年以来执政的奥比昂毫无意外地获胜连任。奥比昂统治期间以铁拳控制该国并压连连制反对派。

美国外交发言人内德·普赖斯在推特上写道：“鉴于观察到的违规行为的严重程度和宣布的结果，将 94.9% 的选票投给了 PDGE（赤道几内亚民主党)的总统，我们对本次大选的选票的可信度表示严重怀疑” ， 11 月 20 日举行的选举伴随着“对系统性违规行为的可信指控”。普赖斯还继续说道。 “我们敦促赤道几内亚政府对这些选民提出的欺诈指控做出回应。”

根据赤道几内亚的官方宣布，2022年大选的投票率为 98% 。铁腕总统奥比昂本次选举的主要挑战者安德烈斯·埃索诺·翁多（Andrès Esono Ondo）的得票率大约4%。而赢得六连任的现总统早在1979年8月初就已开始执政。

在位43年的赤几总统特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈，创下全球国家元首（不包括君主制国家）在位时间最长的世界纪录。 这位 80 岁的族长领导着世界上最封闭和专制的政权之一。

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