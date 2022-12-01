布基纳法索请法国提供军援

非洲安全 / 国际关系

在西非内陆国布基纳法索（Burkina Faso），一个月前2022年10月21日授命出任政府新总理于本周早些时候会晤了法国大使。本台法广RFI通讯员获知，瓦加杜古（Ouagadougou）当局第一次向巴黎提出请求，为该国的“保卫祖国自愿者”(VDP)提供装备和金融上的支持。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2022年12月01日星期四报道说，于2022年10月21日授命担任布基纳法索政府总理的凯莱姆·德·坦贝拉（Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela）在11月29日周二首次会晤了法国大使。据悉，瓦加杜古（Ouagadougou）希望巴黎为该国的“保卫祖国自愿者”(VDP)提供军事装备和金融上的援助。

- 布基纳法索需要得到更多的关注 -

据本台法广（RFI）通讯员雅亚（Yaya Boudani）发自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，布基纳法索总理府信息部门的一份摘要提到，高层激动地向法国代表感慨到，该国被逼入绝境已经6年，却无人关心。法国在对待乌克兰与俄罗斯近期的冲突上，展现了与之不同的团结互助。

- 布基纳法索首次提出有军援需求 -

布基纳法索政府首脑告诉外交官，巴黎将能够帮助瓦加杜古当局，通过提供军事装备和承担该国“保卫祖国自愿者”(VDP)所需的资金。这是布基纳法索在2020年元月组建“保卫祖国自愿者”(VDP)以来，首次提出如此的请求。

RFI Dessin Archive / Burkina Faso : la première rencontre au mardi 29 novembre 2022 entre l’ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela depuis sa nomination il y a un mois. Ici, un dessin de Tiko, artiste-peintre et vendeur de cartes postales à Ouagadougou. (illustration) Siegfried Forster / RFI

官方消息说，巴黎方面尚未对此请求做出回应。但外交渠道的消息提到，法国在这一地区还从来没有支持过类似民兵组织的军事力量。

- 法国仍旧支持布基纳法索的反恐 -

本台法广（RFI）报道提到，同一消息渠道指出，法国表示，愿以其特种部队帮助布基纳法索军事力量打击恐怖主义。为此，布基纳法索只需依照两国协议提出特别请求即可。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅