非洲安全 / 国际关系

布基纳法索请法国提供军援

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RFI Image Archive / Burkina Faso : la première rencontre au mardi 29 novembre 2022 entre l’ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela depuis sa nomination. Ici, des personnes assistent au début des deux jours de pourparlers nationaux visant à adopter une charte de transition, à Ouagadougou, le 14 octobre 2022. (illustration)
RFI Image Archive / Burkina Faso : la première rencontre au mardi 29 novembre 2022 entre l’ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela depuis sa nomination. Ici, des personnes assistent au début des deux jours de pourparlers nationaux visant à adopter une charte de transition, à Ouagadougou, le 14 octobre 2022. (illustration) © REUTERS - VINCENT BADO / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分钟

在西非内陆国布基纳法索（Burkina Faso），一个月前2022年10月21日授命出任政府新总理于本周早些时候会晤了法国大使。本台法广RFI通讯员获知，瓦加杜古（Ouagadougou）当局第一次向巴黎提出请求，为该国的“保卫祖国自愿者”(VDP)提供装备和金融上的支持。

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本台法广（RFI）法文网2022年12月01日星期四报道说，于2022年10月21日授命担任布基纳法索政府总理的凯莱姆·德·坦贝拉（Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela）在11月29日周二首次会晤了法国大使。据悉，瓦加杜古（Ouagadougou）希望巴黎为该国的“保卫祖国自愿者”(VDP)提供军事装备和金融上的援助。

- 布基纳法索需要得到更多的关注 -

据本台法广（RFI）通讯员雅亚（Yaya Boudani）发自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，布基纳法索总理府信息部门的一份摘要提到，高层激动地向法国代表感慨到，该国被逼入绝境已经6年，却无人关心。法国在对待乌克兰与俄罗斯近期的冲突上，展现了与之不同的团结互助。

- 布基纳法索首次提出有军援需求 -

布基纳法索政府首脑告诉外交官，巴黎将能够帮助瓦加杜古当局，通过提供军事装备和承担该国“保卫祖国自愿者”(VDP)所需的资金。这是布基纳法索在2020年元月组建“保卫祖国自愿者”(VDP)以来，首次提出如此的请求。

Image RFI Archive - Burkina Faso
RFI Dessin Archive / Burkina Faso : la première rencontre au mardi 29 novembre 2022 entre l’ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela depuis sa nomination il y a un mois. Ici, un dessin de Tiko, artiste-peintre et vendeur de cartes postales à Ouagadougou. (illustration) Siegfried Forster / RFI

官方消息说，巴黎方面尚未对此请求做出回应。但外交渠道的消息提到，法国在这一地区还从来没有支持过类似民兵组织的军事力量。

- 法国仍旧支持布基纳法索的反恐 -

本台法广（RFI）报道提到，同一消息渠道指出，法国表示，愿以其特种部队帮助布基纳法索军事力量打击恐怖主义。为此，布基纳法索只需依照两国协议提出特别请求即可。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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