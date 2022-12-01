百万美元案或轰倒南非总统

南非/100万美元

西里尔·拉马福萨作为南非总统的前途在周四悬而未决，据总统办公室表示，在一个专案组报告发现了初步证据表明总统可能犯下严重不当行为的第二天后，将宣布案情。案发起因于在总统的庄园里有人盗走了100万美元现金。总统拒绝说出现金来源。现总统因许诺打贪而胜选上台。现在被怀疑贪腐违规的总统被反对派敦促辞职。

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南非总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)在不当行为报告后的未来系于一发。专案小组可能裁定总统违反宪法。拉马福萨否认有任何不当行为。南非ANC 高层开会讨论调查结果。

调查的重点是这位亿万富翁总统的农场在 2020 年被盗了一百万美元的现金，该事件于 6 月曝光。这起盗窃案引发了人们对承诺打击贪污而上台的拉马福萨如何获得这笔钱以及他是否申报的疑问。

总统否认有任何不当行为，他也没有被指控犯有任何罪行。

兰特兑美元汇率周四下跌超过 4%，南非主权美元债券因猜测拉马福萨将离职而大幅下跌。

南非最大的反对党民主联盟呼吁提前举行大选，该报告使执政的非洲人国民大会 (ANC) 陷入危机。

在前总统雅各布·祖马 (Jacob Zuma) 领导下的南非受腐败丑闻肆虐长达十年之后，现在威胁到拉马福萨 重燃投资者对非洲工业化程度最高的经济体信心的努力。

非国大执行委员会定于周四晚上开会讨论专案小组报告。南非外交部长纳莱迪潘多尔在路透社 NEXT 会议上接受采访时称该小组的报告是“一个非常令人不安的时刻”，已经有两名内阁部长呼吁拉马福萨辞职。

精锐警察部队鹰派发言人表示，对拉马福萨农场盗窃案的调查仍在继续，而央行表示不会对外汇管制调查发表评论。

非国大定于本月晚些时候举行选举会议，会议将决定拉马福萨是否可以在 2024 年的选举中以非国大的票连任。

周三晚些时候，祖马的前妻恩科萨扎娜·德拉米尼-祖马在非国大 2017 年的领导人竞选中以微弱优势输给了拉马福萨，他在推特上写道：“我认为总统现在必须让位并对此案作出回应。”

旅游部长 Lindiwe Sisulu 本月竞选非国大领导人，他写道：“CR 必须立即辞职！”

议会发表声明说，拉马福萨推迟了原定于周四在议会中回答立法者提问的时间，要求议会上议院主席有时间“仔细考虑……要采取的下一步行动”。

路透社说，如果议会决定推进弹劾程序，下一阶段将是建立一个弹劾委员会，其权力包括发出传票，比议长任命的专家小组大得多。如果弹劾委员会将有权建议将拉马福萨免职，议会随后就必须决定。

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