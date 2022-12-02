教宗方济各2023年初将访非洲

非洲和平 / 天主教

罗马天主教廷宣布，教宗方济各（Pape François）计划于2023年初访问非洲。这将是一次祈福与和平之旅。

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据本台法广（RFI）法文网2022年12月02日周五凌晨上网的最新报导，梵蒂冈天主教廷现已对外宣布，教宗方济各（Pape François）计划在2023年1月底至2月初前往非洲，访问刚果民主共和国（RD Congo）和南苏丹。

- 方济各重新规划访问非洲 -

本台法广（RFI）通讯员艾里克（Éric Sénanque）发自梵蒂冈消息说，天主教廷在12月01日周四宣布，方济各将在2023年01月31日至02月05日前往非洲的刚果（金）和南苏丹访问。教宗此行主要有两站，分别是刚果民主共和国（RD Congo）首都金沙萨（Kinshasa）和南苏丹首都朱巴（Juba/Djouba）。

RFI Image Archive / Le pape François, ici lors de sa messe hebdomadaire sur la place Saint Pierre, au Vatican, le 30 novembre 2022. © AP - Andrew Medichini / RFI Image Archive

本台法文报道特别指出，年近86岁高龄的教宗方济各（Pape François）在2022年夏季曾表示，他对未能按原计划启程前往非洲开展使徒之旅感到遗憾。但他只是推迟了行程，而不是取消这一行程。

- 方济各放弃走访基伍地区 -

依照传统，教宗在这两个非洲国家访问期间，除了会晤政治首脑和宗教领袖之外，还有会晤年轻人。出于安全方面的考量，最初计划赴刚果（金）北基伍省（Nord-Kivu）省城戈马（Goma）的安排被搁置了。但教宗将在刚果（金）首都会见因暴力而流离失所的人们。此外，在金沙萨机场，教宗要主持一场大型的弥撒活动。在刚果（金）逗留三天后，教宗将前往南苏丹，并在那里会见因内战而背井离乡的人们。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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