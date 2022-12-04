西非:CEDEAO第62届首脑峰会

西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）

西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）第62届首脑峰会周日晚在尼日利亚首都闭幕。如何对待发生政变的成员国、打击恐怖主义和推动单一货币，仍是西非各国高层的关注重心。峰会宣布创建一支地区军事力量，致力于打击恐怖主义，恢复宪政秩序。西共体要求马里在元旦前释放46名科特迪瓦军人。周日早上，在本次峰会开幕前几小时，与会各国元首和政府首脑们前往这一地区性国际组织新总部的工地，出席破土奠基仪式。这一大工程项目由中国提供融资。本台法广(RFI)特派记者和常驻阿布贾(Abuja)的通讯员都对此进行了报道。在这个具有综合性服务功能的公共大建筑落成后，未来预计将进驻委员会（Commision）、议会(Parlement)和法院(Cour de justice)等机构。

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据本台法广(RFI)法文网2022年12月04日星期天报道，西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）当天在尼日利亚首都阿布贾(Abuja)召开的第62届首脑峰会刚刚闭幕。周日早上，在闭门会议开始前，首先是西非国家经济共同体（CEDEAO）常设执行机构-西共体委员会新主席的宣誓就职仪式。年龄刚满57岁的新主席图雷（Omar Alieu TOURAY）是冈比亚前外长。他在五个月前就已被指定，出任这一职务。冈比亚（Gambie/Gambia）中文也被译作甘比亚。

西共体峰会宣布建一支地区军事力量-

综合本台法广(RFI）特派记者塞尔吉（Serge Daniel）和通讯员莫伊茲（Moïse Gomis）发自阿布贾（Abuja）的消息，西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）内，现有马里、布基纳法索和几内亚，三个国家在发生政变后，被暂停会员资格。本次峰会内容涉及调停人们所提交的、有关上述三个国家的任务报告。

RFI Image Archive / Sur la Guinée, une transition de 24 mois est déjà actée. Ici, le médiateur de la Cédéao, Thomas Boni Yayi (g) et le Premier ministre guinéen, Bernard Goumou, lors de la cérémonie d'ouverture du cadre de dialogue inter-guinéen, à Conakry, le 24 novembre 2022. (illustration) © Matthias Raynal/RFI

几内亚的过渡期已被定为24个月，但具体的开始日期仍有待明确。布基纳法索的年轻军方首脑引起与会方的好奇。至于马里，一边有过渡问题，另一边还有科特迪瓦军人被扣该国已超过四个月之久。峰会要求巴马科当局在元旦（2023年01月01日）前，释放所有46名，仍遭马里扣押的科特迪瓦军人。峰会还宣布创建一支地区军事力量，致力于打击恐怖主义，恢复宪政秩序。

西非国家在反恐问题上曾有两套战略 -

本台法广（RFI）记者发自阿布贾（Abuja）的消息指出，推动单一货币和打击恐怖主义也是本次峰会的重要议题。尤其在反恐问题上，西非国家曾拟定了两套战略。就此，一些观察员指出，应该合二为一。西非反恐问题上应采取单一战略。

RFI Image Archive / Oumar Alieu TOURAY, le président de la commission et Umaro Sissoco EMBALO, le président de la Guinée-Bissao, élu le président de la CEDEAO depuis le 03 juillet 2022. Ici, une photo prise au 19 juillet 2022. (illustration) © CEDEAO / RFI Image Archive

鉴于本届峰会工作繁重，一些与会国家的首脑们于12月03日周六晚，就在他们下榻的酒店内展开了磋商和交流。尤其引发关注的是，西非国家经济共同体的轮值主席、几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoko Emballo）在酒店的套间里，拜会了科特迪瓦总统瓦塔拉（Alassane Ouattara）。

西非国家经济共同体新总部中国参与 -

在第62届西共体峰会开幕前几小时，与会各国元首和政府首脑们前往该组织的新总部工地，出席破土奠基仪式。中国为这一预算为3200万美元的大工程提供全额融资。总成本预估将会翻倍。在此之前，双方经过历时6年的协商。中国接受了西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）提出的一些附加条款，具体包括使用当地工人的百分比，还有承包商的原籍应为西非地区。

RFI Image Archive / CEDEAO : le président nigérian Muhammadu Buhari, le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo, le président de la Sierra Leone Julius Maada Bio, le président de la Commission de la Cédéao Omar Alieu Touray, etc., lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau secrétariat de la Cédéao, à Abuja, Nigeria. 4 décembre 2022. (illustration) REUTERS - AFOLABI SOTUNDE / RFI Image Archive

本台法广(RFI)法文报道注意到，西非经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）执委会指出，未来将在这座具有“世界一流设计”的建筑群内，推动其地区政策。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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