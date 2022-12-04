西非:CEDEAO第62届首脑峰会
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西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）第62届首脑峰会周日晚在尼日利亚首都闭幕。如何对待发生政变的成员国、打击恐怖主义和推动单一货币，仍是西非各国高层的关注重心。峰会宣布创建一支地区军事力量，致力于打击恐怖主义，恢复宪政秩序。西共体要求马里在元旦前释放46名科特迪瓦军人。周日早上，在本次峰会开幕前几小时，与会各国元首和政府首脑们前往这一地区性国际组织新总部的工地，出席破土奠基仪式。这一大工程项目由中国提供融资。本台法广(RFI)特派记者和常驻阿布贾(Abuja)的通讯员都对此进行了报道。在这个具有综合性服务功能的公共大建筑落成后，未来预计将进驻委员会（Commision）、议会(Parlement)和法院(Cour de justice)等机构。
据本台法广(RFI)法文网2022年12月04日星期天报道，西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）当天在尼日利亚首都阿布贾(Abuja)召开的第62届首脑峰会刚刚闭幕。周日早上，在闭门会议开始前，首先是西非国家经济共同体（CEDEAO）常设执行机构-西共体委员会新主席的宣誓就职仪式。年龄刚满57岁的新主席图雷（Omar Alieu TOURAY）是冈比亚前外长。他在五个月前就已被指定，出任这一职务。冈比亚（Gambie/Gambia）中文也被译作甘比亚。
西共体峰会宣布建一支地区军事力量-
综合本台法广(RFI）特派记者塞尔吉（Serge Daniel）和通讯员莫伊茲（Moïse Gomis）发自阿布贾（Abuja）的消息，西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）内，现有马里、布基纳法索和几内亚，三个国家在发生政变后，被暂停会员资格。本次峰会内容涉及调停人们所提交的、有关上述三个国家的任务报告。
几内亚的过渡期已被定为24个月，但具体的开始日期仍有待明确。布基纳法索的年轻军方首脑引起与会方的好奇。至于马里，一边有过渡问题，另一边还有科特迪瓦军人被扣该国已超过四个月之久。峰会要求巴马科当局在元旦（2023年01月01日）前，释放所有46名，仍遭马里扣押的科特迪瓦军人。峰会还宣布创建一支地区军事力量，致力于打击恐怖主义，恢复宪政秩序。
西非国家在反恐问题上曾有两套战略 -
本台法广（RFI）记者发自阿布贾（Abuja）的消息指出，推动单一货币和打击恐怖主义也是本次峰会的重要议题。尤其在反恐问题上，西非国家曾拟定了两套战略。就此，一些观察员指出，应该合二为一。西非反恐问题上应采取单一战略。
鉴于本届峰会工作繁重，一些与会国家的首脑们于12月03日周六晚，就在他们下榻的酒店内展开了磋商和交流。尤其引发关注的是，西非国家经济共同体的轮值主席、几内亚比绍总统恩巴洛（Umaro Sissoko Emballo）在酒店的套间里，拜会了科特迪瓦总统瓦塔拉（Alassane Ouattara）。
西非国家经济共同体新总部中国参与 -
在第62届西共体峰会开幕前几小时，与会各国元首和政府首脑们前往该组织的新总部工地，出席破土奠基仪式。中国为这一预算为3200万美元的大工程提供全额融资。总成本预估将会翻倍。在此之前，双方经过历时6年的协商。中国接受了西非国家经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）提出的一些附加条款，具体包括使用当地工人的百分比，还有承包商的原籍应为西非地区。
本台法广(RFI)法文报道注意到，西非经济共同体（CEDEAO/ECOWAS）执委会指出，未来将在这座具有“世界一流设计”的建筑群内，推动其地区政策。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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