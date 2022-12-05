索马里:民众遭天灾人祸夹困

RFI采访 / 非洲报导（Reportage Afrique）

地处东非之角的索马里，正遭遇近半个世纪以来最糟糕的干旱。本台法广（RFI）派遣特派记者赴灾区做实地报导。总部位于法国首都巴黎的国际非政府组织（Acted）工作人员接受了采访，介绍当前灾情情况。

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据本台法广（RFI）法文网2022年12月05日星期一的最新报道，索马里当前的旱情严重。连续多个雨季降水不足，造成上百万民众不得不背井离乡。联合国指出，索马里被迫出走和营养不良的人数都在不停的攀升。现有超过800万人需要食品援助。其中有超过25万灾民已处于大饥荒的糟糕境况。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © FMM / RFI

本台法广（RFI）特派记者弗洛朗丝（Florence Morice）从索马里灾区发回消息说，本次灾情的中心地带拜多阿（Baidoa）位于距离该国首都摩加迪沙（Mogadiscio）以东大约250公里处。灾民中有半数已经流离失所。他们如今聚集在一些难民营里。这些逃难的人们，既有农民，也有牧民。干旱给他们所带来的痛苦，不仅只是饥饿，还有不安全。周围的乡村地区现已落入圣战武装人员手中。对当地老百姓而言，这有如雪上加霜。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报导» © FMM - Studio Graphique

正是在如此恶劣的大氛围中，本台法广（RFI）特派记者来到灾区的中心地带做现场报道。一位年已76岁的老人勇敢地接受了采访。这位长期劳作的老年人，满脸的皱纹。他说，半年前，他被迫逃离家园。自六月底开始在难民营里生活。这名老人指责青年党人是当地民众的痛苦根源。这些人不仅骚扰百姓，还烧杀抢无恶不作。强征赋税、屠杀牲畜、奴役民众。就算田地里颗粒无收，也必须缴纳税赋。这位老人说，他之前有一群牲畜，20头牛和20只羊。在遭遇干旱和无穷无尽的勒索后，如今，一无所有。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广电台«非洲报导»专栏 © FMM / RFI

总部位于法国首都巴黎的一个国际非政府组织（Acted）的项目负责人在接受本台法广（RFI）特派记者采访时指出，索马里灾区的道路被武装人员封锁加重了本次旱灾的灾情。灾民们无法把食物从城镇运送回在乡下的家中。封锁道路的武装人员，不仅焚烧货物，还屠杀运输的牲口。在一些地方，如今就算有支付手段，也无物可购。实在令人感到担忧。还有在已被青年党人所掌握控制的乡村，人道组织几乎根本就无法接近。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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