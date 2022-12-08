RFI法广专题 / 农产品市场

全球数个花生出产国减产，使得价格被抬高。而中国宣布花生产量调减，如果得以确认，非洲将可能因此而受益。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)在本周播出的最新话题之一。国际食用油再次出现价格上涨压力，市场分析中国花生种植减产的幅度。还有南美洲的阿根廷也正在减少花生种植面积。美国贸易商预言，花生成为全球紧俏货。

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本台RFI法文网于2022年12月06日星期二在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇报导，西非的花生贸易有好兆头。与去年相比较，本贸易季始于开高。起因是进口食用油由于当地的需求增加而提价。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

这一法文专栏报道的原标题为：[Hausse des prix en perspective pour l'arachide]。换作中文可译为：[花生价格的上扬远景]。下面是简介以供分享。

国际市场上食用油再现涨价趋势 ? -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道指出，以布基纳法索为例，在几天前当地自产食用油的价格还徘徊于每升1000非洲法郎（francs CFA）。与此同时，进口食用油的价格则为每升1200至1500非洲法郎（francs CFA）。这种涨价趋势也开始在国际上能够被感受得到，原因是中国这个食用油消费大国宣布减产。

玉米提价影响中国花生种植生产 ？ -

致力于为农业领域提供市场分析和预测咨询的N'Kalô信息服务部认为，中国种植者绕开花生的原因，可能是由于玉米价格的攀升。不利的气候因素，应该也对减产有影响。

RFI Image Archive / La Chine est le premier producteur et consommateur d'arachide. Selon le service d’information agricole N'Kalo, la hausse des prix du maïs aurait poussé les producteurs chinois à se détourner de l'arachide. (illustration) 存档图片 : 非洲可能因中国花生减产受益。 © CC0 Pixabay - Pezibear / RFI Image Archive

业内推测中国花生种植减产幅度 ？-

本台法广（RFI）经济记者在这篇报导中指出，由于缺乏可信的数据，现在的问题在于，要了解对市场的冲击取决于如何评估减产幅度。业内人士认为，与去年同期相比较，减产幅度为10%到20%。要知道，10%的减产幅度，就相当于减产200万吨。那将足以刺激进口。

RFI Savoirs / Agriculture en Afrique. 存档图片：法广(RFI)知识：非洲农业。 © FMM - RFI Savoirs

业内认为中国解除封控可振内需 ？-

同一分析还认为，另一可变因素是中国的封控政策。如果确定予以解除，那将可能提高内需。这就有了对非洲花生的提炼需求。自十月份以来，这一情况已在苏丹的花生和芝麻上出现。中国买家强势复出。

南美洲的阿根廷因肥料价格减产 ？-

法国的一名业内专家解释说，当前市场压力还受到南美洲宣布的减产影响。阿根廷减少花生种植面积的原因是肥料价格飙升，还有结构性因素。

全球市场将出现花生缺货的情况 ？-

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道在最后部分指出，美国的一家食品贸易商预测，全球可能会出现花生匮乏。在此背景下，价格应该会继续走上坡。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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