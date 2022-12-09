巴基斯坦流亡记者肯尼亚遇害

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巴基斯坦一名流亡记者于2022年10月底在肯尼亚被警察杀害，本周公开的一份报告认为，这是一次有预谋的暗杀。

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在东非国家肯尼亚，一名流亡的巴基斯坦记者于一个月前的2022年10月23日，在通过一个公路关卡时遇害。本周递交的一份调查报道认为，这是一次有针对性的谋杀。

据本台法广（RFI）法文网今天2022年12月09日星期五早上的报道，事发地点位于距离肯尼亚首都内罗毕数十公里外。遇害人是一位知名的巴基斯坦记者。据警方的解释，这是失误。遇害记者的车辆与一部被报失窃的车辆相似，所有发生了混淆。但本周提交的一份调查报告，对这种说辞提出质疑，认为这是一次有预谋的暗杀。遇害记者现年49岁。他因批评巴基斯坦军人而流亡肯尼亚。

RFI Image Archive / Afrique : Meurtre d'un journaliste pakistanais dans le pays : un rapport parle d'un «assassinat planifié et ciblé». Ici, in this file photo from June 2022, top Pakistani news anchor Arshad Sharif speaks during an event in Islamabad. AFP - AAMIR QURESHI / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网的这一报道注意到，在一份近600页的报告中，巴基斯坦调查人员质疑警方发生误判，与一辆涉嫌绑架儿童的车辆发生混淆的解释。调查人员不认为这是一个简单的意外。至于作案人是谁？对此，调查方提到，在肯尼亚、在迪拜、甚至还有在巴基斯坦的个人有可能承担了角色。调查人员怀疑此前收留遇害人的一对兄弟。其中一人事发时，在车内。他的证词令人不解。他说，他是在抵达目的地时才意识到遭到枪击的遇害人已经死亡。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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