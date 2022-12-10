非洲:尼日利亚水灾重创经济

RFI采访 / 非洲经济

西非国家尼日利亚不仅是非洲人口最多的国家，也是非洲的经济大国。在全球气候变化的大背景下，该国发生了历史罕见的自然灾害，水患已造成至少600人死亡，近200万人流离失所。严重灾情现已重创经济。当局在本周三（2022年12月07日）宣布限制提款，在社会上引起骚动。这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)在本周一上网的焦点话题。尼日利亚10月份的通货膨胀率高达21%。在灾情最严重的时期，有灾民想要划船去大城市逃难，却不幸被淹死。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网本周接连刊出拉各斯（Lagos）通讯员莉莎（Liza Fabbian）的报导，介绍尼日利亚水灾重创经济，危及社会稳定的报导。尼日利亚央行在三天前宣布，限制现金提款。从2023年01月09日起个人提款限制在每天20 000奈拉（Naïra），相当于42欧元（Euro）。每周提款限制在100 000奈拉（Naïra）。这已引发不满。此外，水灾甚至在这个非洲产油大国造成通货膨胀和汽油短缺，由此埋下触发社会危机的隐患。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

其中，2022年12月05日星期一在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出的报道，法文原标题为：[Nigeria : les inondations historiques ont aggravé l'économie du pays]。换作中文可译为[尼日利亚:历史性水灾恶化该国经济]。下面是简介以供分享。

- 水灾难民试图逃往石油城 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先介绍说，尼日利亚水灾，造成农田被淹，道路被毁。严重的自然灾害重创经济。在灾情最严重的时刻，有逃难民众试图划着独木舟前往位于南部河流州（État de Rivers）的石油重镇哈科特港（Port-Harcourt），但不幸的是，有数人被淹死。如今，大水退去，然而道路状况依然泥泞，不堪重负。

RFI Image Archive / Nigeria: les inondations historiques ont aggravé l'économie du pays. Ici, La route qui mène à l'université de Bayelsa a également été emportée par l'eau. Les passagers doivent quitter leur véhicule, traverser avec leurs sacs sur une passerelle de fortune. (illustration) AP - Reed Joshua / RFI Image Archive

一位自尼日利亚北部向南部运输牲畜的司机优素福（Yusuf）接受了采访，他在路上已经被堵了四天。他说，灾区里的道路被完全毁坏。

- 尼日利亚灾区的情况混乱 -

尼日利亚大水过后，灾情未了。包括在东南部的石油产区，现在的问题不仅只有物价上涨和汽油短缺。另一位长途司机大维（David）也接受了采访。他原本应该已经在返回的途中。他说，已经在路上堵了两天多的时间，因为道路中断。还有，他已经四天没能清洗，连刷牙都成问题。他运送的货物是罐装饮料和矿泉水。此外，路上还曾遭遇袭击，有人试图抢劫车辆。

RFI Image Archive / Nigéria : la banque centrale a annoncé le mercredi 7 décembre 2022 de limiter les retraits d’argent liquide. Ici, la distribution de nourriture dans le camp d'Oxbow Lake, ouvert par les autorités à Yenagoa. (illustration) © RFI / Liza Fabbian

另一位出租车司机安德鲁（Andrew）在接受采访时说，他如今早起晚睡帮助民众。当地现在有很多蚊子。

- 尼日利亚食品价格在攀升 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道在最后部分提到，尼日利亚上一次大水灾发生在2012年，所造成的经济损失超过270亿美元。而今，十月份的通货膨胀率已高达21%。食品价格仍在继续攀升。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

在尼日利亚南部的巴耶尔萨（Bayelsa），一位名叫皮特（Peter）的大学生在接受采访时说，现在每餐的价格超过6欧元。他担心的是，大水完全退去后，物价仍然居高不下。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

. Fin .

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅