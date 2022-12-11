尼日尔寻求法国支持社经发展

RFI采访 / 非洲经济

西非内陆国尼日尔是法国在非洲的传统友邦。该国总统巴祖姆（Mohamed BAZOUM）已于2022年12月07日周三结束对欧洲为期一个星期的访问（2022年12月01日至07日），返回尼亚美。在离开巴黎回国之前，尼日尔国家元首与马克龙总统（Emmanuel Macron）在爱丽舍宫（Elysée）举行了会晤。在到访法国之前，尼日尔总统已经先后走访了意大利、梵蒂冈，并会晤了欧盟负责萨赫勒事务的特别代表德尔雷女士（Mme Emanuela DEL RE）。就此，本台法广(RFI)法文网本周有多篇相关的报导。其中，于星期三上网的法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)节目中，尼日尔规划部长谈到脱贫和经济转型等话题。尼日尔总统本次欧洲之行的主要任务，是要推动其国家的经济发展。

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综合本台法广RFI法文网近日刊出的多则报导，以尼日尔总统为首的代表团在巴黎介绍了该国的五年(2022-2026)经济和社会发展规划。这一规划的总预算大约是300亿欧元，旨在稳固国家的发展基础，以实现经济的根本转型。在对法国的访问期间，随同总统出访的尼日尔高层官员不仅要出席官方会晤，还得接受媒体采访。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）在2022年12月07日星期三刊出了对尼日尔规划部长的部分采访录音片段。这篇报道的法文原标题为：[Le Niger compte injecter 30 milliards de dollars dans son plan quinquennal]。换作中文可译为[尼日尔打算为其5年计划注资300亿美元]。下面是简介以供分享。

- 尼日尔当前经济政策轴心之一是减少贫困 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先介绍说，据尼日尔官员，尼亚美当局有雄心要减少贫困人口。2022年的贫困率为43%，目标是要在2026年时降低至35%。对巴祖姆总统（Mohamed BAZOUM）而言，减少贫困是其5年(2022-2026)规划所需面对的主要挑战之一。

- 尼日尔是当今世界生育率最高的国家之一 -

尼日尔现在正处于人口暴增之中。而农耕作业主要还是依赖气候条件。此外，尼日尔还存在安全问题。尼亚美想要同时发展人力资源、善治和经济转型。

RFI Image Archive / Le Niger cherche des fonds à Paris pour soutenir son plan de développement. Ici, le président du Niger Mohamed Bazoum, lors de son entretien donné à RFI et France 24, le 22 septembre 2022. (illustration) © RFI / France 24

尼日尔规划部长阿布杜·拉比乌（Rabiou ABDOU）说，经济转型就需要开创建立在原材料基础之上的工业。工业将不仅可能带来增值，还将能够提供财政支持，尤其是还将可能为年轻人创造就业。

- 尼日尔的五年规划已获非洲发展银行支持 -

尼日尔为其五年规划制定了296亿欧元的预算方案。其中134亿欧元将来自国家财政收入。其余部分，希望能够分别从机构伙伴方和私营合作者那里获得100亿欧元与60亿欧元的融资。非洲发展银行（BAD - Banque africaine de développement）已经同意为此出资。该行女副行长Marie-Laure Akin-Olugbade在接受采访时说，非洲发展银行承诺支持尼日尔5年规划中的运输和能源等基础设施项目，尤其是可再生能源。

RFI Carte Archive / Afrique : Le Niger, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est un ami traditionnel de la France. 存档地图 / 非洲：尼日尔是法国的传统友邦。 RFI Carte / L. Mouaoued

法国、欧盟、世界银行和伊斯兰发展银行（BID/IsDB）的代表，听取了尼日尔官方对其五年发展规划的介绍。此外，与会者中还有双边和多边合作伙伴方。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广（RFI）«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道在最后部分中提到，尼日尔规划部长还在采访中补充说，所有的项目都备有经国际知名审计所论证过的可行性报告。其内容细节涵盖经济、金融、环境和社会等层面。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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