赞比亚一大学生阵亡俄乌战场

国际关系 / 俄乌战争

赞比亚的一名年青大学生死于俄乌战场。其尸体在周日运返卢萨卡（Lusaka）。赞比亚政府已要求俄罗斯紧急提供与死因有关的细节情况。

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综合本台法广(RFI)法文网的多则报道，非洲内陆国赞比亚有一名年仅23岁的核工程专业大学生，被俄罗斯方面征召入伍后，现已在俄乌战争中阵亡。其尸体已于2022年12月11日星期天由飞机运回赞比亚首都，之后被送入卢萨卡（Lusaka）医院的太平间。

RFI Image Archive / Zambie : le corps d’un étudiant tué au sein des forces pro-russes en Ukraine rapatrié est arrivé le dimanche 11 décembre 2022 à l'aéroport de Lusaka. Ici, vue de Lusaka, la capitale de la Zambie. (illustration) Getty Images - Stuart Fox / RFI Image Archive

据悉，这名赞比亚大学生于2020年在俄罗斯被判大约9年监禁之后，被关押在莫斯科郊区的一座监狱里。俄罗斯特别军事行动升级后，他被征召入伍。赞比亚当局正在与俄罗斯商议补偿事宜。

- 死者在俄罗斯狱中被征召入伍 -

据本台法广（RFI）非洲通信员克莱尔（Claire Bargelès）于周日发回的消息，这名赞比亚青年死于今年09月22日。赞比亚外长在向俄罗斯方面了解了情况后获知，死者于今年8月份在监狱里被征召。俄罗斯法律允许狱中囚犯，以入伍参加特别军事行动来换取特赦。俄罗斯雇佣军的老板曾在社交媒体上提到，他在一座监狱里会晤过这名赞比亚青年。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine : les lois russes permettent de proposer la possibilité d’être gracié en échange d’une participation dans le cadre d’opérations militaires spéciales. Ici, des recrues de l'armée russe sont formées dans un camp d'entraînement de Rostov-sur-le-Don, le 4 octobre 2022. (illustration) © AP / RFI Image Archive

卢萨卡方面如今希望了解，死者是否是作为一名战斗人员被征召的? 及死亡情况等细节。赞比亚正在与俄罗斯商议给死者家属予以经济补偿的可能性。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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