国际关系 / 俄乌战争
赞比亚一大学生阵亡俄乌战场
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赞比亚的一名年青大学生死于俄乌战场。其尸体在周日运返卢萨卡（Lusaka）。赞比亚政府已要求俄罗斯紧急提供与死因有关的细节情况。
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综合本台法广(RFI)法文网的多则报道，非洲内陆国赞比亚有一名年仅23岁的核工程专业大学生，被俄罗斯方面征召入伍后，现已在俄乌战争中阵亡。其尸体已于2022年12月11日星期天由飞机运回赞比亚首都，之后被送入卢萨卡（Lusaka）医院的太平间。
据悉，这名赞比亚大学生于2020年在俄罗斯被判大约9年监禁之后，被关押在莫斯科郊区的一座监狱里。俄罗斯特别军事行动升级后，他被征召入伍。赞比亚当局正在与俄罗斯商议补偿事宜。
- 死者在俄罗斯狱中被征召入伍 -
据本台法广（RFI）非洲通信员克莱尔（Claire Bargelès）于周日发回的消息，这名赞比亚青年死于今年09月22日。赞比亚外长在向俄罗斯方面了解了情况后获知，死者于今年8月份在监狱里被征召。俄罗斯法律允许狱中囚犯，以入伍参加特别军事行动来换取特赦。俄罗斯雇佣军的老板曾在社交媒体上提到，他在一座监狱里会晤过这名赞比亚青年。
卢萨卡方面如今希望了解，死者是否是作为一名战斗人员被征召的? 及死亡情况等细节。赞比亚正在与俄罗斯商议给死者家属予以经济补偿的可能性。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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