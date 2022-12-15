粮食主权成为非洲优先事项

RFI采访 / 非洲经济

在气候危机和乌克兰战争的双重影响下，粮食主权成为了非洲国家的优先事项。如何更好地使用土地而不依赖成本越来越高昂的进口和能源？这是欧洲和非洲初创企业峰会Emerging Valley（中文可译作新兴谷）所提出的问题之一。据本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)于本周四上网的报导内容。这一欧非初创企业峰会于两周前的11月28日在法国马赛举行。

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本台RFI法文网2022年12月15日星期四在法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)刊出记者阿里亚娜（Ariane Lavrilleux）的报导。在西非国家塞内加尔，一位受访者于一年前创立了一个平台，帮助8万农民更好地管理对水和肥料的使用。这家初创企业通过卫星图像和人工智能收集了大量气象数据。他取得了斐然的成绩。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

这篇采访报导的法文原标题为：[En Afrique, les start-up à la recherche de solutions pour garantir la souveraineté alimentaire]。换作中文可译作：[在非洲，初创企业寻求解决办法保证粮食主权]。下面是简介以供分享。

- 稻鱼种养生态体系 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导指出，田里的水浇少了，却可以有更好的收成。按照植物生长之需施肥供养，回报可以提升30%。

RFI Image Archive / Emerging Valley 2022 © DR Archive RFI

还有，采用稻鱼种养体系，可以减少对肥料的依赖。这就是用鱼粪便的肥水来灌溉稻田。在多国推动这一项目的发展研究所（IRD - Institut de Recherche pour le Développement ）负责人在接受本台法广RFI记者采访时说，在马达加斯加，通过这个方法，取得了值得令人感兴趣的回报，收成增加了。在一些农场，甚至不再需要施肥，完全是通过饲养鱼来提供肥料。

- 农业初创企业兴起 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道在最后部分提到，农业初创企业越来越吸引投资者。但这并不足以保证他们的成功。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

加利福尼亚的一个投资基金表示，风险投资增长，尤其是在非洲。给项目找到资金，这只是问题的第一步，然后如果无法分配和销售这些项目，那就会退回到缺乏粮食主权的现状。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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