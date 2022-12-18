欧洲在非洲面临电气化挑战

RFI采访 / 非洲经济

为电气化服务而革新，这是欧盟（UE）和法国发展署（AFD）在非洲国家所遭遇的挑战之一。如何让初创企业在电网的管理和生产中创新，以加强非洲国家的能源供应？这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)在本周上网的系列报导的关注焦点之一。在法国马赛，为期两天的第六届[新兴谷]（6e Emerging Valley)欧洲和非洲科技领袖峰会于2022年11月28日和29日举行。这一始于2017年的科技峰会，旨在协助非洲、地中海和欧洲初创企业。2022年第六届峰会吸引了来自70多个国家的两千多名与会者。

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本台RFI法文网2022年12月14日星期三在法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)刊出记者阿里亚娜（Ariane Lavrilleux）发自法国马赛的系列报导之一。介绍第六届[新兴谷]（6ème Emerging Valley)欧洲和非洲科技领袖峰会上的关注焦点。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

这篇采访报导的法文原标题为：[En Afrique, l'innovation des start-up au service de l'électrification]。换作中文可译作：[在非洲，初创企业的创新在为电气化服务]。下面是简介以供分享。

- 非洲国家需要优化电网 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先介绍说，在科摩罗群岛，太阳能蓬勃发展，但电网尚未做好准备。

RFI Image Archive / Afrique : de nouveaux moyens d'accéder à l'électricité. Ici, Cuiseur solaire à parabole. (illustration) © RFI / Mathias Virilli

法国的一名女企业家路易丝（Louise）在接受采访时解释说，为了让所产生的电能够输送到民众，电网必须予以适应。但目前尚未实现自动化，所以经常造成断电。因此，必须优化电网，提升电网的输送能力。

RFI Image Archive / Emerging Valley - sommet international dédié à l'innovation Afrique - Europe, est créé en 2017 à Aix-Marseille-Provence en France. La 6ème édition a eu lieu le mardi 29 novembre 2022 à Marseille. (illustration) © Dr Archive RFI

本台法广（RFI）通讯员在这篇报导中提到，在格勒诺布尔（Grenoble）的一家法国中小企业发展了一种软件，可用于科摩罗国家电力公司（Sonelec）基础设施的现代化。

- 可再生能源需电池储能 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道还提到，在非洲许多农村地区，电力价格昂贵，接入国家的供电网系统复杂。就此，法国发展署（AFD）能源事务的负责人解释说，许多人是采用可再生能源供电，主要是白天产电的太阳能。而晚上使用，则需配备储能系统。这就需要蓄电电池。然而蓄电池成本高昂，还有使用寿命期的限制。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

对此，南非一家初创企业找到一种解决办法，提供电池出租的服务。使用者无需过多投资，但需要支付租金。企业负责数字化管理，以延长电池的寿命。而在尼日尔和尼日利亚，初创企业致力于开发只能传感器，用于减少电力网络的故障。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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