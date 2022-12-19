法国外交 / 国际关系

阿尔及利亚与法国的关系改善

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RFI Image / France - Algérie: premier vol entre Paris et Djanet après une suspension de douze ans. Ici, Premier vol direct entre Paris et Djanet, en Algérie, le dimanche 18 décembre 2022. (illustration) 存档图片：法国和阿尔及利亚的关系改善。
RFI Image / France - Algérie: premier vol entre Paris et Djanet après une suspension de douze ans. Ici, Premier vol direct entre Paris et Djanet, en Algérie, le dimanche 18 décembre 2022. (illustration) 存档图片：法国和阿尔及利亚的关系改善。 © RFI / Norbert Navarro
作者： 尼古拉
7 分钟

北非国家阿尔及利亚与法国之间的关系开始改善。法国内政部长在结束对阿尔及尔访问之前对外宣布了相关消息。在此之前，法国总统和阿尔及利亚总统与上周末通了电话，讨论了北非与萨赫勒地区的安全问题。

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综合本台法广RFI法文网在刚刚过去不到24小时里的多则报道，法国与北非马格里布国家阿尔及利亚之间的关系现已有了明显改善，走向正常化。

Image RFI Archive - Maghreb - Algérie
RFI Carte Archive / Afrique : l'Algérie. 存档图片：北非国家阿尔及利亚。 RFI Image Archive

继法国总统马克龙（Président Emmanuel Macron）在今年夏季（2022年8月），及法国政府总理博尔内夫人（Mme Elisabeth Borne）于10月份先后访问阿尔及利亚之后，在刚刚过去的上周末法国内政部长Gérald Darmanin也访问了阿尔及尔。随后，传出了多则有关法国和阿尔及利亚关系正常化的消息。

- 巴黎与贾奈特之间恢复直航航班 -

首先，本台法广RFI特派记者Norbert Navarro在昨天(2022年12月18日星期天)下午发回报道说，已经停飞12年的法国首都巴黎至阿尔及利亚南部沙漠中的绿洲贾奈特（Djanet）的直航航班，已于当天复航。机上搭载了64名法国游客，他们将在目的地欢度圣诞节。

Image RFI - Algérie - Djanet
RFI Carte Archive / Algérie : la région de Djanet (illustration) 存档地图：阿尔及利亚南部沙漠中的绿洲贾奈特（Djanet）。 RFI Carte Archive

那里有个阿尔及利亚的国家公园(Tassili n’Ajjer)，被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产已有40年之久。

- 法国取消对阿尔及利亚签证限制 -

随后不久，本台法广RFI法文网在今天12月19日周一凌晨，刊出了阿尔及尔（Alger）通讯员费萨尔(Fayçal Métaoui)的另一则报道，介绍法国内政部长Gérald Darmanin周末时在阿尔及利亚的访问活动，并宣布，取消自2021年9月起开始，对阿尔及利亚人执行的签证限制措施。据悉，取消签证限制的决定于一周前的2022年12月12日星期一就已开始执行。

- 法国和阿尔及利亚两国元首通话 -

Image RFI Archive - Macron tebboune france algérie
RFI Image Archive / France-Algérie : les relations s'améliorent. Ici, Président Emmanuel Macron et le Président Abdelmadjid Tebboune, une photo prise au samedi 27 août 2022 à Alger. (illustration) AP - Ludovic Marin / RFI Image Archive

本台法广RFI法文网特别指出，法国总统马克龙和阿尔及利亚总统特本（Président Abdelmadjid Tebboune）还于2022年12月17日周六进行了电话交谈，讨论了萨赫勒地区和利比亚的安全局势。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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