阿尔及利亚与法国的关系改善

法国外交 / 国际关系

RFI Image / France - Algérie: premier vol entre Paris et Djanet après une suspension de douze ans. Ici, Premier vol direct entre Paris et Djanet, en Algérie, le dimanche 18 décembre 2022. (illustration) 存档图片：法国和阿尔及利亚的关系改善。

北非国家阿尔及利亚与法国之间的关系开始改善。法国内政部长在结束对阿尔及尔访问之前对外宣布了相关消息。在此之前，法国总统和阿尔及利亚总统与上周末通了电话，讨论了北非与萨赫勒地区的安全问题。

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综合本台法广RFI法文网在刚刚过去不到24小时里的多则报道，法国与北非马格里布国家阿尔及利亚之间的关系现已有了明显改善，走向正常化。

RFI Carte Archive / Afrique : l'Algérie. 存档图片：北非国家阿尔及利亚。 RFI Image Archive

继法国总统马克龙（Président Emmanuel Macron）在今年夏季（2022年8月），及法国政府总理博尔内夫人（Mme Elisabeth Borne）于10月份先后访问阿尔及利亚之后，在刚刚过去的上周末法国内政部长Gérald Darmanin也访问了阿尔及尔。随后，传出了多则有关法国和阿尔及利亚关系正常化的消息。

- 巴黎与贾奈特之间恢复直航航班 -

首先，本台法广RFI特派记者Norbert Navarro在昨天(2022年12月18日星期天)下午发回报道说，已经停飞12年的法国首都巴黎至阿尔及利亚南部沙漠中的绿洲贾奈特（Djanet）的直航航班，已于当天复航。机上搭载了64名法国游客，他们将在目的地欢度圣诞节。

RFI Carte Archive / Algérie : la région de Djanet (illustration) 存档地图：阿尔及利亚南部沙漠中的绿洲贾奈特（Djanet）。 RFI Carte Archive

那里有个阿尔及利亚的国家公园(Tassili n’Ajjer)，被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产已有40年之久。

- 法国取消对阿尔及利亚签证限制 -

随后不久，本台法广RFI法文网在今天12月19日周一凌晨，刊出了阿尔及尔（Alger）通讯员费萨尔(Fayçal Métaoui)的另一则报道，介绍法国内政部长Gérald Darmanin周末时在阿尔及利亚的访问活动，并宣布，取消自2021年9月起开始，对阿尔及利亚人执行的签证限制措施。据悉，取消签证限制的决定于一周前的2022年12月12日星期一就已开始执行。

- 法国和阿尔及利亚两国元首通话 -

RFI Image Archive / France-Algérie : les relations s'améliorent. Ici, Président Emmanuel Macron et le Président Abdelmadjid Tebboune, une photo prise au samedi 27 août 2022 à Alger. (illustration) AP - Ludovic Marin / RFI Image Archive

本台法广RFI法文网特别指出，法国总统马克龙和阿尔及利亚总统特本（Président Abdelmadjid Tebboune）还于2022年12月17日周六进行了电话交谈，讨论了萨赫勒地区和利比亚的安全局势。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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