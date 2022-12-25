金砖组织积极寻求在非洲发展

RFI采访 / 非洲经济

由巴西（Brésil）、俄罗斯(Russie)、印度(Inde)、中国(Chine)和南非(afrique du Sud)组成的新兴国家团体[金砖组织]（BRICS）在非洲似乎有了一种新的动态。这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)在本周上网的焦点之一。在俄乌战争的大背景下，[金砖组织]（BRICS）的作用除了地缘战略利益之外，还反映在影响力和经济利益的层面。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年12月19日星期一在法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)刊出记者夏洛特（Charlotte Cosset）的报导。俄罗斯领导人在今年6月份曾说，相信[金砖组织]（BRICS）对发展多极体系所能起到作用。在塞内加尔、中非共和国和科特迪瓦，[金砖组织]都朝着一种新的活力。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

这篇采访报导的法文原标题为：[Afrique et Brics, vers une nouvelle dynamique?]。换作中文可译作：[非洲和金砖组织，朝向一种新动态?]。下面是简介以供分享。

- [金砖组织]的女主席要发展非洲基础设施 -

本台法广（RFI）«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导指出，[金砖组织]（BRICS）现任主席泽兰特索娃女士（Larissa Zelentsova）在过去几周，会晤了非洲的不同参与方，并宣布任命科特迪瓦公民Ahoua Don Mello为[金砖组织]的西非和中非地区事务代表。

RFI Image Archive / BRICS： le 14e sommet des principaux pays émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, a eu lien en visioconférence le 23 juin 2022, à Pékin. 存档图片：金砖组织第14次峰会，2022年06月22日，北京。 AP - Li Tao / RFI Image Archive

[金砖组织]（BRICS）的西非和中非地区事务代表在接受本台法广（RFI）法语记者采访中，谈到他的工作优先事项有基础设施：以非洲联盟（UA）2063年规划中的项目为优先；还有与目标国家之间双方直接谈判的那些项目。这些都是连接非洲国家的基础设施大项目。此外，还会涉及：高速公路、道路、铁路、电讯、能源和其它相关服务。

- 俄罗斯要奋起直追加强对非洲大陆的投资 -

[金砖组织]（BRICS）新任命的西非和中非地区事务代表Ahoua Don Mello，也是俄罗斯雇主协会（Patronnat）的顾问。他认为，与其它参与方相比较，俄罗斯如今在非洲的投资很少。莫斯科打算要奋起直追。显然，中国在此是重量级的。这毫无疑问。[金砖组织]（BRICS）旗下所有国家都应该增强在非洲的介入，以弥补它们在工业和基础设施投资中的落后。

- 中俄两国可借助[金砖组织]改变负面形象 -

中俄两国在非洲的活动饱受指责，例如：中国债务陷阱、掠夺非洲矿藏。在法国国立东方语言与文明学院（INALCO）任教的一名经济学家在接受本台法广RFI记者采访时分析认为，通过[金砖组织]（BRICS），中俄两国可以缓和一些它们所遭受的指责。对它们而言，[金砖组织]是一种手段，在某些国家可绕开独自行事所遭遇的困难。当然，俄罗斯去推动[金砖组织]的光芒，对其自身的影响力而言是有利的。想法是要尝试着去展示有利于多极化的某种形式，而不是俄罗斯或中国想要独自抗衡美国，甚至是与西方国家。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道在最后部分提到，[金砖组织]（BRICS）拥有其自己的发展银行-新开发银行（NDB）。然而，面对国际市场，其手段和义务受到很大的限制。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

. Fin .

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅