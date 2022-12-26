尼日利亚想推动无现金经济

非洲社会 / 尼日利亚

非洲大国尼日利亚，由于遭受自然灾害引发社会经济危机，迫使政府大幅调整金融货币政策。阿布贾当局已决定要更换新货币，并在两周后的2023年01月09日开始限制提取现金，推动无现款经济。然而，面对社会的压力和众多的批评，尼日利亚央行（CBN）做出让步，大幅抬高提取现款的额度上限。

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据本台法广（RFI）法文网报道，尼日利亚决定限制提取现金，是为了鼓励非货币化经济。不过，面对恶评如潮，当局展现出弹性，大幅提高取款额度的上限。

RFI Image Archive / Au Nigéria, l'argent liquide est roi, surtout la plupart des Nigérians, majoritairement défavorisés. Ici, un client retire de l'argent à Asaba, le 16 novembre 2016. (illustration) © Pius Utomi Ekpei - AFP / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员莉莎（Liza Fabbian）发自尼日利亚经济中心拉各斯（Lagos）的消息说，对个人而言，每周的取款上限已提高到50万奈拉（Naïra），相当于1 000欧元。而对企业而言，取款上限则从原定的50万奈拉（Naïra），调升至500万奈拉（Naïra）。

- 尼日利亚要发展无现金经济引发社会动荡 -

本台法广（RFI）法文网报道提到，尼日利亚央行（CBN）想要推动无现金经济，但在其国内遭受极其不好的反响。还有要在2023年01月31日之前更换银行货币的决定也同样是饱受批评。该国媒体透露，尼日利亚情报安全部门怀疑央行行长涉嫌为恐怖主义提供资金，要求予以逮捕。

- 尼日利亚参议院议长支持央行行长的作法 -

不过，阿布贾的一名法官予以拒绝，尼日利亚国家元首也没有签字同意。理由是在提交司法的文件中，没有明确遭追究者的职能。而尼日利亚参议院议长则批评那些政客们不满央行的最新措施，限制了他们在竞选时收买选票的可能性。

RFI Image Archive / Nigéria : la banque centrale (CBN) a accepté de faire preuve de flexibilité, en augmentant significativement les plafonds de retrait qu'elle a décidés d'imposer à partir du 09 janvier 2023. Ici, M. Godwin Emefiele, le gouverneur de la Banque centrale. (illustration) REUTERS - Afolabi Sotunde / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法语通讯员在这篇报道的最后部分中指出，世界银行(BM)警告尼日利亚不要过快地推行无货币的经济，那将会对严重损伤最弱势的家庭。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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