尼日利亚想推动无现金经济
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非洲大国尼日利亚，由于遭受自然灾害引发社会经济危机，迫使政府大幅调整金融货币政策。阿布贾当局已决定要更换新货币，并在两周后的2023年01月09日开始限制提取现金，推动无现款经济。然而，面对社会的压力和众多的批评，尼日利亚央行（CBN）做出让步，大幅抬高提取现款的额度上限。
据本台法广（RFI）法文网报道，尼日利亚决定限制提取现金，是为了鼓励非货币化经济。不过，面对恶评如潮，当局展现出弹性，大幅提高取款额度的上限。
本台法广（RFI）通讯员莉莎（Liza Fabbian）发自尼日利亚经济中心拉各斯（Lagos）的消息说，对个人而言，每周的取款上限已提高到50万奈拉（Naïra），相当于1 000欧元。而对企业而言，取款上限则从原定的50万奈拉（Naïra），调升至500万奈拉（Naïra）。
- 尼日利亚要发展无现金经济引发社会动荡 -
本台法广（RFI）法文网报道提到，尼日利亚央行（CBN）想要推动无现金经济，但在其国内遭受极其不好的反响。还有要在2023年01月31日之前更换银行货币的决定也同样是饱受批评。该国媒体透露，尼日利亚情报安全部门怀疑央行行长涉嫌为恐怖主义提供资金，要求予以逮捕。
- 尼日利亚参议院议长支持央行行长的作法 -
不过，阿布贾的一名法官予以拒绝，尼日利亚国家元首也没有签字同意。理由是在提交司法的文件中，没有明确遭追究者的职能。而尼日利亚参议院议长则批评那些政客们不满央行的最新措施，限制了他们在竞选时收买选票的可能性。
本台法广（RFI）法语通讯员在这篇报道的最后部分中指出，世界银行(BM)警告尼日利亚不要过快地推行无货币的经济，那将会对严重损伤最弱势的家庭。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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