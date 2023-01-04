布基纳法索政治动荡 除夕夜发现28具尸体

布基纳法索政府发言人指出，就在除夕夜，在布基纳法索西北部的努纳发现了 28 具尸体。

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政府发言人韦德拉奥戈在一项公报中指出， “政府已获悉 12 月 30 日至 31 日夜间在科西省( la Kossi)的首府努纳发生的一起悲剧。根据初步信息报道有28人遭杀害。”

《反对有罪不罚和社区污名化集体(CISC)》组织 谴责志愿者为保卫祖国而犯下的“过激行为”。政府新闻稿补充说，“立即展开调查（......）以阐明悲剧的情况并找出所有责任”。

这名发言人还说：“在调查结果出来之前，他「呼吁全体民众保持冷静」，并确认「已采取一切措施来揭露这种不可接受的暴力行为」。

他还说：“这场悲剧发生在布基纳法索发起行动，动员全体人民团结一致、打击恐怖主义的时候。”

袭击事件越来越多

自 2015 年以来，布基纳法索一直面临着与基地组织和伊斯兰国有关的圣战组织越来越多的袭击。

这些攻击已造成数千人死亡，至少 200 万人流离失所，并在一定程度上促成了 2022 年的两次军事政变。政府声称仍然“从根本上反对以任何理由对人类进行一切形式的虐待或侵犯人权行为。

努纳高等法院检察官 Armel Sama 发布的一份新闻稿指出，“大多数受害者，都是男性，都被枪杀了”。

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