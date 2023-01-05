赤道几内亚政要遭西班牙调查

非欧关系 / 国际司法

濒临大西洋的非洲国家赤道几内亚（Guinée équatoriale），也被简称为“赤几”。该国现总统是当今世界在位时间最长的在任国家元首。由于历史原因，西班牙语是赤道几内亚的第一官方语言。此外，还有法语和葡萄牙语也都是这个被认为属于非洲中部国家所使用的正式语言。2023年伊始，马德里传出消息说，西班牙国家法院（Audience Nationale / Audiencia Nacional）正在调查多名地位显赫的赤道几内亚政要，其中一人是总统家族成员。马拉博当局现已做出反应。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2022年01月04日星期三报道说，入列西班牙最高司法机关之一的国家法院（Audience Nationale / Audiencia Nacional）正在调查被控涉嫌“恐怖主义”和“酷刑”的三名赤道几内亚重量级政要。

RFI Image Archive / Espagne : l’Audience nationale, l’une des plus hautes juridictions du pays, a mis en examen trois personnalités politiques de poids en Guinée équatoriale. Ici, Devant l'Audience nationale, juridiction spécialisée dans les dossiers sensibles, à Madrid, le 2 novembre 2017. (illustration) REUTERS - Rafael Marchante / RFI Image Archive

除赤道几内亚现任总统的一名儿子之外，另外两人也都是负责安全事务的总统亲信。他们分别是负责对外安全、对内安全和总统安全的部门主管。

- 赤道几内亚安全部门在南苏丹的跨境行动？-

据本台法广（RFI）通讯员François Musseau发自西班牙首都马德里（Madrid）的消息，这桩案子始于2020年。两名原籍几内亚的西班牙公民被带到南苏丹。这两人分别为：44岁的Feliciano Efa Mangue，和51岁的Julio Obama Mefuman。他们在飞抵机场后，随即遭到传讯，并被强行送上了另一架飞机。在抵达赤道几内亚后，他们即刻被投入了监狱。这其实是马拉博当局安全部门采取的一次跨境行动。如今，他们在控诉中表示，遭受了可怕的酷刑。他们还指证说，另外还有两名反对马拉博现当局的异议份子也和他们一起遭受了酷刑。

- 西班牙司法当局秘密调查赤道几内亚政要？ -

西班牙法官Pedraz如今对赤道几内亚的三名政要提出起诉。西班牙司法当局受理案件的原因，是鉴于控诉人拥有西班牙国籍。另一原因是三名嫌犯中，有两人已在西班牙扎根。

RFI Image Archive / La Guinée équatoriale est un pays d'Afrique centrale. Ici, le drapeau Guinée équatoriale. (illustration) © RFI Archive

嫌犯之一是绰号弟弟（Didi）的赤道几内亚现总统的一个儿子。他生活在西班牙海滨度假胜地马贝拉（Marbella），并在巴塞罗那（Barcelone）和托莱多（Tolède）两地都拥有房产。另外还有一名嫌犯，则在临近马德里的比利亚尔维利亚（Villalbilla）有住所。第三名嫌犯则被西班牙国家法院（Audience Nationale / Audiencia Nacional）认定为犯下酷刑的主要嫌犯，他经常在两国之间旅行。

- 西班牙司法的调查干涉了赤道几内亚内政？-

本台法广（RFI）马德里通讯员在其报道的最后部分中指出，在赤道几内亚握有重权的现副总统也是该国现总统的儿子。他指责西班牙干涉了赤道几内亚的内政。他说，马拉博方面签发了国际通缉令。南苏丹当局采取了逮捕行动，并向赤道几内亚执行引渡。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.Fin.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅