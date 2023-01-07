摩洛哥矿业巨头加强投资非洲

RFI原材 / 企业发展

在北部非洲的马格里布地区，总部位于卡萨布兰卡（Casablanca）的摩洛哥矿业公司Managem是一家已有近百年历史的大企业。这家非洲矿业大公司不仅在摩洛哥国内拥有12座出产不同金属的矿场，分别开采铜、铅、以及金、银等贵重金属，而且已进驻非洲8个国家。在2022年12月底圣诞节前夕，总部位于加拿大多伦多（Toronto）的亚姆黄金公司(IAMGOLD)对外宣布，摩洛哥矿业巨头将收购其在塞内加尔、几内亚和马里这三个非洲国家的金矿资产。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在2023年开年后，于本周二凌晨发布上网的最新内容之一。在非洲的苏丹和加蓬这两个国家，摩洛哥矿业巨头Managem已经分别各拥一座金矿。其如今的发展重心是西非地区。

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本台法广（RFI）法文网2023年01月03日星期二在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出记者娜迪娅（Nadia Ben Mahfoudh）的一篇采访报道，介绍摩洛哥矿企Managem继续在非洲大陆推进，并正要加强对西非黄金的开发。这家非洲矿业巨头于近期以近2亿8千万美元的价格收购了一家加拿大金矿公司在塞内加尔、几内亚和马里这三个国家里的资产。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Maroc : Managem à la conquête de l’or ouest-africain]。换做中文可被译作：[摩洛哥:Managem在征服西非黄金]。下面是简介以供分享。

- 摩洛哥矿企出资收购加拿大金矿公司的西非资产 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先介绍说，摩洛哥矿企Managem于2022年底和加拿大的亚姆黄金公司(IAMGOLD)签约，收购了这家北美矿业公司在非洲西部Bambouk地区持有的一批金矿资产。这三座相邻的金矿极具潜力，但分别位于三个非洲国家：马里、几内亚和塞内加尔。西非Bambouk地区蕴藏了500万盎司的黄金资源，相当于155吨。

RFI Carte Archive / Le Bambouk est une région historique d'Afrique de l'Ouest, dont le territoire se trouve aujourd'hui entre le Sénégal et le Mali. Ici, une carte de Sénégal. (illustration) © RFI Carte

以当前的贵重金属行情来看，这是一次重要的收购。金价在过去20年里的涨幅超过400%,如今稳定在每克55欧元左右的水平。通过这项协议，摩洛哥矿企将掌握在塞内加尔的五个项目。而在马里，一个Diakha-Siribaya项目就包含8个开采许可，长度超过600km。至于在几内亚东北部的金矿项目，开采面积是100km。这些都在双方的协议之中。

- 摩洛哥矿业巨头加强其在非洲采矿工业中的地位 -

摩洛哥矿业公司Managem的总裁表示，这宗交易将使这家企业的资产增值，强化摩洛哥矿企在非洲采矿工业中的地位。

RFI Carte Archive / Afrique : Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ici, une carte du pays. (illustration) 存档地图 / 非洲国家 ：摩洛哥。 RFI Carte

摩洛哥矿业巨头Managem成立于1928年，如今已发展到非洲8个国家。这家企业的活动，尽管目前仍然主要是在摩洛哥国内，拥有12座金属矿，分别开采铜、铅、及贵重金属：金、银，但想要增强在境外的发展。Managem已在苏丹有一座金矿，并也在加蓬勘探和开发黄金。这家企业在2021年实现了6亿6千4百万欧元的营业额。

RFI Image Archive / Mali : poussière d'or extraite d'une mine d'or. (illustration) Getty - Aldo Pavan / RFI Image Archive

马里、几内亚和塞内加尔三国都对摩洛哥矿企Managem的到来表示欢迎。

- 摩洛哥矿业巨头在非洲推进发展有利于南南合作 -

矿法的一名国际咨询顾问在接受采访中表示，这有助于南南合作在此领域的发展。他还表示，非洲企业在开发领域中角色十分重要，否则，所有的黄金都会被运出非洲。如果摩洛哥企业在非洲发展精炼，这种合作就应该予以鼓励。

RFI Image Archive / Guinée : un chercheur d'or à Siguiri. (illustration) © Getty - Aldo Pavan / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，接受采访的这名矿法国际咨询顾问提醒说，矿产资源的开发不要遗忘让当地人参与。让当地社区参与治理，极其的重要。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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