马里总统特赦科特迪瓦46军人

非洲政治 / 国际关系

在非洲萨赫勒地区的内陆国马里，2023年伊始，传来正面的好消息。经多哥总统福雷（Faure Gnassingbé）的周旋调解，获得该国过渡总统阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）特赦的46名科特迪瓦军人已于周六晚安全返回阿比让（Abidjan）。他们都是于2022年07月10日在巴马科机场（Bamako）遭扣押的。不过，于2021年04月08日在马里遭绑架的法国记者Olivier Dubois则仍然身处险境，已满21个月之久。

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综合本台法广（RFI）法文网2023年01月08日星期天上网的多则来自非洲国家马里的消息，法国记者Olivier Dubois曾为[解放报]（Libération）、[焦点周刊]（Le Point）和[青年非洲]（Jeune Afrique）等媒体做报道。他于2021年04月08日在该国北部加奥（Gao）做采访报道时遭绑架成为一名人质，现已身处险境满21个月。

RFI Image Archive / FrancAfrique : un portrait géant d’Olivier Dubois projeté sur le Panthéon, à Paris, au soir du lundi 7 mars 2022, à l’initiative de l’association Reporters sans frontières. (illustration) © Edmond Sadaka / RFI

本台法广（RFI）继续和这名法国人质Olivier Dubois的家人们一起，为其尽快重获自由做呼吁。

- 马里过渡总统特赦释放所有遭扣押的科特迪瓦军人 -

RFI Image Archive / Afrique : les 46 militaires ivoiriens de retour à Abidjan après la grâce présidentielle malienne. Ici, les 46 soldats sont arrivés à Abidjan un peu avant minuit, heure locale, le 7 janvier 2023. (Capture d'écran) © https://www.facebook.com/Presidencecotedivoire

同样是在马里，1983年出生的军事强人、过渡总统阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）在2023年迎来其40岁生日。新年伊始，他宣布对46名科特迪瓦军人予以特赦。2023年01月07日星期六，本台法广（RFI）在巴马科和阿比让的通讯员分别先后报道了科特迪瓦军人们获释，并安全回国的场面。

- 法广（RFI）科特迪瓦通讯员在阿比让机场进行现场报道 -

在阿比让，本台法广（RFI）法文网2023年01月08日星期天凌晨更新的消息说，非洲通讯员François Hume-Ferkatadji于午夜前，在科特迪瓦阿比让Félix Houphouët-Boigny机场，现场见证到46名科特迪瓦军人乘坐军方的一架专机安全地抵达。他们下机时，手舞着科特迪瓦国旗。迎接的人群中，除了200来名军人家属之外，还有科特迪瓦的所有国务部长。当局在此一刻展示其外交胜利，结束了这场历时177天的危机。

RFI Image Archive / Afrique : le président du Togo, Faure Gnassingbé. Ici, lors d'une visite en Côte d'Ivoire, le 20 novembre 2017.（illustration) 存档图片：多哥总统福雷·纳辛贝（Président Faure Gnassingbé） REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

在阿比让机场，一名高衔军官微笑地告知，46名获释军人们乘坐的是一架科特迪瓦军方的运输机。这架专机于周六当地时间16点50分离开马里首都巴马科前往多哥。获释的科特迪瓦军人们得到曾为化解本次危机而周旋的多哥总统福雷（Président Faure Gnassingbé）的接见。

- 法广（RFI）非洲通讯员告知马里总统特赦科特迪瓦军人 -

在此之前，本台法广（RFI）另一名非洲通讯员Serge Daniel发回消息说，巴马科宪兵们于周五晚高兴地获知，马里过渡总统阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）批准特赦被扣押在他们营地里的46名科特迪瓦军人，并指示其部下要维护尊严。科特迪瓦军人们则已告诉他们的律师，在遭监禁的期间没有受到虐待。

Image RFI Archive / Mali : le colonel Assimi Goïta, né en 1983, désormais président de la transition. Ici, une photo lors d'une réunion de la Cédéao à Accra, en septembre 2020 (illustration). REUTERS - FRANCIS KOKOROKO / Image RFI Archive

本台法广（RFI）法文网报道还提到，现已获得特赦的46名科特迪瓦军人在上周被巴马科的一个法庭，以阴谋反对马里政府等罪名被判20年监禁，及200万欧元的罚金。而在2022年09月份就已获释的三名科特迪瓦女兵，也于去年的年终一刻（2022年12月30日）被缺席判处死刑，罚款1000万欧元。如今，马里过渡总统宣布给所有的49名科特迪瓦军人予以特赦。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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