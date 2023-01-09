津巴布韦2023年小麦无需进口

非洲农业 / 粮食安全

位于南部非洲的内陆国津巴布韦由于极度贫困，而时常被人遗忘。人民通常知道这是全球最贫困的国家之一，而并不了解津巴布韦也是一个农业大国。在俄乌战争造成非洲粮食供应链断裂的大背景下，津巴布韦的小麦生产于2022年取得了丰收，产量达37万5千吨。由此为2023年的供应自足奠定了基础。但部分专家指出，玉米才是津巴布韦民众消费的主要谷物。虽然产量也增加了，但仍无法满足内需。

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据本台法广（RFI）法文网报道，津巴布韦在农业上的成就在非洲可以说是独一无二。在当前世界许多非洲国家受困于俄罗斯和乌克兰小麦货源紧俏及价格昂贵的大背景下，津巴布韦独辟蹊径，采取了一种积极的政策。

RFI Image Archive / Afrique : le Zimbabwe a enregistré en 2022 sa plus forte récolte de blé, 375 000 tonnes, ce qui le rend autosuffisant. Ici, une exploitation de blé de Bindura, à 88 km au nord-est de la capitale du Zimbabwe Harare, le 10 octobre 2022, année record pour la récolte de cette céréale. (illustration) AP - Tsvangirayi Mukwazhi / RFI Image Archive

这也使得哈拉雷当局（Harare）在2023年将能节约3亿美元。津巴布韦暂时不用为其内需而进口小麦。

-津巴布韦2022年小麦丰收打破50年来记录–

津巴布韦2022年的小麦收成同比增长13%，打破了过去半个世纪以来的记录。小麦播种面积提高10%，尤其是国家通过国营机构[谷物营销委员会]（GMB -Grain Marketing Board）实施一种分配肥料、购买收成的政策，吸引了农业生产者。

-津巴布韦当局面临无法兑现事前承诺的窘境–

虽然在小麦上，津巴布韦可以自夸其是非洲绝无仅有的楷模，但并非一切都是美好的。[谷物营销委员会]（GMB -Grain Marketing Board）因无法支付农民，正处于最糟糕的困境。

RFI Image Archive / Zimbabwe ：le GMB - Grain Marketing Board est une politique de distribution d'engrais et d'achat des récoltes qui a séduit les agriculteurs. AP - Tsvangirayi Mukwazhi / RFI Image Archive

尽管政府一再做出保证，并予以紧急拨款，但仅能满足四分之一的收购之需。

-津巴布韦民众的主食谷物玉米仍然未能自足-

本台法广（RFI）法文网2023年01月08日的这则消息最后指出，津巴布韦人的主食谷物是玉米，其产量也增长了。但仍然不够满足其国内之需。专家们指出，总体而言，津巴布韦农业的出产率低于非洲平均水平。

（翻译和编辑：RFI 法广电台尼古拉）

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