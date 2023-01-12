科特迪瓦有意升温与马里关系

非洲外交 / 国际政治

随着马里过渡总统在上周末让获得特赦的49名科特迪瓦军人回国后，阿比让如今想要促使与巴马科之间的关系升温。科特迪瓦总统阿拉萨内·瓦塔拉（Alassane Ouattara ）现已邀请马里的阿西米·戈伊塔上校（Assimi Goïta ）前往展开正式友好访问。接受电话采访的马里官员们表示，加强两国关系的意愿也是巴马科的现实。

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据本台法广（RFI）法文网报道，科特迪瓦总统阿拉萨内·瓦塔拉（Alassane Ouattara ）和马里军政府首脑阿西米·戈伊塔上校（Assimi Goïta ）于本周初进行电话交谈。瓦塔拉总统再次表明其邀请戈伊塔上校赴阿比让为两国重新升温展开一次正式友好的访问。

RFI Image Archive / Afrique : le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est entretenu au téléphone avec le président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta. (illustration) REUTERS - FRANCIS KOKOROKO / RFI Image Archive

- 科特迪瓦主动向马里发出邀请 -

本台法广（RFI）非洲通讯员塞尔吉（Serge Daniel）2023年01月11日周三报道说，马里过渡总统的亲信证实：在刚刚过去的最近，戈伊塔上校（Assimi Goïta）和科特迪瓦总统瓦塔拉（Alassane Ouattara ）通过电话进行了交谈。这是在科特迪瓦军人获得特赦后，两人首次电话交流。借此机会，科特迪瓦总统邀请马里军政府首脑前往正式访问，具体期间尚未确定。

- 马里愿意和科特迪瓦加强关系 -

多名马里官员在接受电话采访时解释说，当然，加强两国关系的意愿也符合巴马科的现实，但过渡总统戈伊塔上校（Assimi Goïta）并不急于前往阿比让。马里方面的一名对话人还提到，可能首先应该鼓励召开一次双边合作混合委员会的会议。

- 两国外长将会晤筹备首脑峰会 -

本台法广（RFI）在非洲的法语记者获知，马里和科特迪瓦两国外长预计在本周末时进行接触，加快这一会晤的筹备工作。

Image RFI Archive / Mali : le colonel Assimi Goïta, né en 1983, désormais président de la transition. Ici, une photo lors d'une réunion de la Cédéao à Accra, en septembre 2020 (illustration). REUTERS - FRANCIS KOKOROKO / Image RFI Archive

有观察者指出，双方应该继续以实际行动来恢复相互之间的信任。有马里高层人士指出，有人注意到，在科特迪瓦军人获释后，瓦塔拉总统（Alassane Ouattara ）表示感谢马里人民，但没有提到戈伊塔上校（Assimi Goïta）的姓名。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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