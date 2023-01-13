法国与德国邀请非洲谴责俄罗斯侵略乌克兰

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正在非洲访问的法国外长与德国外长分别要求非洲对俄罗斯侵略乌克兰做出谴责。乌克兰战争并没有使非洲能够置之度外而逍遥。俄罗斯将粮食作为战争武器，就对非洲产生冲击与损害。

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据法新社今天报道称，巴黎和柏林呼吁非洲谴责俄罗斯在乌克兰的侵略行为。法国和德国的外交官员13日呼吁非洲国家谴责俄罗斯在乌克兰的侵略。法德强调欧盟希望加强与非洲联盟的关系。

法国外交部长凯瑟琳-科隆纳今天在亚的斯亚贝巴说：“重要的是要记住，有一个侵略者和一个被侵略者，重要的是每个人都要告诉侵略者，必须停止侵略行为。”

法国外长称，"我们有共同的利益，我们对我们的非洲朋友有期望，我们已经告诉了你们我们的期望了。" 法国外长在非洲联盟总部的访问会见后举行新闻发布会。

法国外长的德国同行，德国外长安娜莱娜-贝尔博克也传达了同样的信息：“欧洲的和平正受到攻击（......）我们需要你们，我们需要非洲来捍卫和平。”

去年3月，几个非洲国家在联合国大会对一项要求 "俄罗斯立即停止对乌克兰使用武力 "的决议进行表决时都投了弃权票。

德国外长巴尔博克说：“我们看到俄罗斯这场残酷的战争在全世界发生影响，特别是在非洲，在那里，俄罗斯通过阻断乌克兰的供应，将粮食作为战争武器。”

法国与德国这两位部长于周四抵达埃塞俄比亚进行为期两天的访问，她们与非洲联盟委员会主席穆萨-法基-穆罕默德一起会谈。

德国外长巴尔博克说："我们希望加强欧盟和非洲联盟之间的关系。" 她回顾了德国对联合国安理会改革的支持，德国支持非洲大陆应在联合国安理会拥有两个永久席位。

法国外长科隆纳还主张 "将非洲大陆更好地融入全球治理"，在安理会有更好的代表性，并支持在20国集团中为非洲联盟提供一席之地。

非盟主席穆萨-法基-穆罕默德称非洲在联合国安理会的缺席是 "必须弥补的不公正"，他欢迎法国和德国的 "支持"。

美国也支持这样的改革。

法国外长科隆纳说，按照非洲联盟和欧盟之间之前的峰会协议，“我们希望继续在已达成的原则基础上加强合作。”

法新社没有提及非盟方面是否将谴责俄罗斯侵略乌克兰战争。

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