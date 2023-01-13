金砖组织:中国挺南非轮值主席

南南合作 / 金砖国家

南非是金砖国家2023年的轮值主席国。普罗托尼亚（Pretoria）希望利用这一机会重新赋予其经济增长的活力。依照传统作法，正在非洲展开首访的中国新任外长表示，中国支持南非当好金砖国家轮值主席国。

广告 继续浏览后续

据本台法广RFI法文网报道，南非已在2023年年初成为金砖组织（BRICS）的轮值主席国。这一被认为有可能与20国集团（G20）抗衡的组织，旗下还有中国、巴西、俄罗斯和印度。

- 南非宣扬多边主义 -

本台法广（RFI）通讯员此前发自约翰内斯堡（Johannesburg）的消息说，普罗托尼亚（Pretoria）在不结盟政策的指导下，于2011年成为金砖组织成员。

RFI Image Archive / L’Afrique du Sud à la tête de la présidence tournante des BRICS en ce début d’année 2023. Ici, le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Johannesburg, Afrique du Sud, le 5 décembre 2022. REUTERS - SUMAYA HISHAM / RFI Image Archive

南非在保持与美国关系的同时，宣扬多边主义。比如，拒绝在乌克兰问题上站边。预计，南非总统拉马福萨（Président Cyril Ramaphosa）作为2023年度金砖集团（BRICS）的轮值主席，将继续推动南南合作。

- 南非希望重振经济 -

本台法广（RFI）报道提到，南非在金砖组织内，是一个人口最少，经济量较小的国家。普罗托尼亚（Pretoria）希望利用这一机会重新赋予其经济增长的活力，加强与重量级贸易伙伴的联系。尤其是和中国之间的战略关系。

- 中国表示支持南非 -

RFI Image Archive / Sino-Afrique : le nouveau ministre des Affaires étrangères Qin Gang et le président de la Commission de l’Union africaine (UA) Moussa Faki Mahamat, Le mercredi 11 janvier 2023 heure locale. (illustration) REUTERS - TIKSA NEGERI / RFI Image Archive

另据来自北京的消息，正在非洲访问的中国新任外长秦刚于2023年01月11日本周三在亚的斯亚贝巴的记者会上表示，中国将支持南非当好金砖国家轮值主席国。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.Fin.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅