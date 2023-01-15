卢旺达加快医治护理子宫颈癌
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全球每年有超过30万名妇女死于子宫颈癌。这种较常见的妇科癌症通常由人类乳突病毒（papillomavirus-HPV）引起。这种病毒也会感染男性。在非洲内陆国卢旺达（Rwanda），与子宫颈癌做斗争已成为一项工作重心。这是本台法广(RFI)法语«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)在星期天凌晨上网的最新话题。卢旺达这一工作的目标是要尽可能地预防出现这种癌症。
本台法广（RFI）法文网2023年01月15日星期天在法语«非洲报道»专栏（Chronique Reportage Afrique）刊出卢旺达首都基加利通讯员露西（Lucie Mouillaud）的一篇最新报道。在非洲，随着筛查、疫苗的普及和新的治疗手段，与子宫颈癌做斗争已是卢旺达的一项工作重心。目标是要通过定期筛查，尽可能地避免发生病变，预防出现癌症。
这一法文专栏报导的原标题为：[Au Rwanda, la prise en charge du cancer du col de l'utérus s'accélère]。换作中文可译为[在卢旺达，对子宫颈癌的护理在加快]。下面是简介以供分享。
- 做子宫颈癌筛查十分重要 -
本台法广RFI«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这篇报导首先描述说，在卢旺达首都雷美拉区（Remera）卫生中心的诊所里，一名女护士正在向一位妇女解释，如何对引发子宫颈癌的人类乳突病毒（papillomavirus-HPV）举行自我检测。这位妇女在接受采访时表示，她是第一次做这种疾病的自我检测。她之前甚至不知道存在这样的检测方式。她一到诊所，就被告知如何自己采样。她明白这对其健康的重要性。
- 卢旺达鼓励筛查子宫颈癌 -
本台法广（RFI）法文网的这一报道指出，为了鼓励快速筛查，多年来，这里让患者举行自我测试。子宫颈癌是造成在卢旺达妇女死亡最多的一种癌症，2019年全国有940人因此病亡。
这个诊所里的一名女护士接受采访说，让所有的妇女了解子宫颈癌，这十分的重要。如何保护，如何尽早诊断，还有让儿童打疫苗也都十分的重要。人们还需了解，病人是可以得到医治的。
- 加速和简化子宫颈癌治疗 -
本台法广（RFI）法语«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)这篇采访报道还提到，卢旺达首都街区里卫生中心的诊所里已配备了一种新工具，便于治疗子宫颈癌早期患者。这一设备可减少治疗成本，节约治疗时间。
负责这一项目的国际药品采购机制（Unitaid）负责人在接受本台法广（RFI）通讯员采访时表示，患子宫颈癌尤其让人无法接受，因为人们已经懂得预防和治疗这种癌症。90%因此死亡的妇女生活在低收入国家，因为他们没有及时做筛查。卢旺达将此作为一种工作重心，90%的女孩现已接种了疫苗，所以有希望减少发病。但由于30岁至40岁的女性没有接种疫苗，所以，其效果目前尚未显现。
- 卢旺达普及预防子宫颈癌 -
本台法广（RFI）法文网«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这一报道最后指出，卢旺达于2011年在青少年中发起抗人类乳突病毒（papillomavirus-HPV）全国疫苗接种行动。在2011年至2018年间，接种疫苗的少女人数超过115万。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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