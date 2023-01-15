卢旺达加快医治护理子宫颈癌

RFI采访 / 非洲报道

全球每年有超过30万名妇女死于子宫颈癌。这种较常见的妇科癌症通常由人类乳突病毒（papillomavirus-HPV）引起。这种病毒也会感染男性。在非洲内陆国卢旺达（Rwanda），与子宫颈癌做斗争已成为一项工作重心。这是本台法广(RFI)法语«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)在星期天凌晨上网的最新话题。卢旺达这一工作的目标是要尽可能地预防出现这种癌症。

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本台法广（RFI）法文网2023年01月15日星期天在法语«非洲报道»专栏（Chronique Reportage Afrique）刊出卢旺达首都基加利通讯员露西（Lucie Mouillaud）的一篇最新报道。在非洲，随着筛查、疫苗的普及和新的治疗手段，与子宫颈癌做斗争已是卢旺达的一项工作重心。目标是要通过定期筛查，尽可能地避免发生病变，预防出现癌症。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报道» © FMM - Studio Graphique

这一法文专栏报导的原标题为：[Au Rwanda, la prise en charge du cancer du col de l'utérus s'accélère]。换作中文可译为[在卢旺达，对子宫颈癌的护理在加快]。下面是简介以供分享。

- 做子宫颈癌筛查十分重要 -

本台法广RFI«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这篇报导首先描述说，在卢旺达首都雷美拉区（Remera）卫生中心的诊所里，一名女护士正在向一位妇女解释，如何对引发子宫颈癌的人类乳突病毒（papillomavirus-HPV）举行自我检测。这位妇女在接受采访时表示，她是第一次做这种疾病的自我检测。她之前甚至不知道存在这样的检测方式。她一到诊所，就被告知如何自己采样。她明白这对其健康的重要性。

- 卢旺达鼓励筛查子宫颈癌 -

本台法广（RFI）法文网的这一报道指出，为了鼓励快速筛查，多年来，这里让患者举行自我测试。子宫颈癌是造成在卢旺达妇女死亡最多的一种癌症，2019年全国有940人因此病亡。

RFI Carte Archive / Afrique : le Rwanda. 存档地图 / 非洲 : 卢旺达。 © FMM Carte Archive

这个诊所里的一名女护士接受采访说，让所有的妇女了解子宫颈癌，这十分的重要。如何保护，如何尽早诊断，还有让儿童打疫苗也都十分的重要。人们还需了解，病人是可以得到医治的。

- 加速和简化子宫颈癌治疗 -

本台法广（RFI）法语«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)这篇采访报道还提到，卢旺达首都街区里卫生中心的诊所里已配备了一种新工具，便于治疗子宫颈癌早期患者。这一设备可减少治疗成本，节约治疗时间。

RFI Image Archive / Unitaid est une organisation dont l'objectif est de négocier le prix des médicaments pour les pays pauvres. Ses fonds proviennent d'une taxe sur les billets d'avion levée dans 15 pays. (illustration) France 24 / RFI Image Archive

负责这一项目的国际药品采购机制（Unitaid）负责人在接受本台法广（RFI）通讯员采访时表示，患子宫颈癌尤其让人无法接受，因为人们已经懂得预防和治疗这种癌症。90%因此死亡的妇女生活在低收入国家，因为他们没有及时做筛查。卢旺达将此作为一种工作重心，90%的女孩现已接种了疫苗，所以有希望减少发病。但由于30岁至40岁的女性没有接种疫苗，所以，其效果目前尚未显现。

- 卢旺达普及预防子宫颈癌 -

本台法广（RFI）法文网«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这一报道最后指出，卢旺达于2011年在青少年中发起抗人类乳突病毒（papillomavirus-HPV）全国疫苗接种行动。在2011年至2018年间，接种疫苗的少女人数超过115万。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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