布基纳法索数十位女性遭劫持

非洲社会 / 妇女权利

布基纳法索数十名妇女集体失踪，据报她们是被绑架了。女性被绑架之后的遭遇通常悲惨。

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据本台法广（RFI）法文网报道，在非洲萨赫勒地区（SAHEL），布基纳法索北部，上周连续两天发生妇女集体失踪事件。目前虽然具体人数说法不一，但很可能多达50人左右。

-非洲萨赫勒地区以人质要挟为战略 -

该国军方表示，据逃过这一劫的数位女性在报警时说，有近50名取水的妇女遭武装人员劫持。这些妇女都是在上周四和上周五两天里被劫走的。当局已发起搜寻的行动，但目前还没有找到这些妇女。

RFI Carte / Afrique : une cinquantaine de femmes portées disparues dans le nord du Burkina Faso. L’approvisionnement d'Arbinda n’est pas régulier car cette commune subit le blocus des groupes armés. Ici, Arbinda, dans la région du Sahel, au Burkina Faso. (illustration) © RFI Carte

在非洲这一地区工作的国际非政府组织的一名负责人解释说，劫持人质是当地武装团伙的战略之一。这些不幸的妇女由此成为了“人肉盾牌”和“性奴隶”。

-非洲萨赫勒地区绑架女性时有发生 -

总部在瑞士日内瓦的国际非政府组织[全球倡议打击跨国有组织犯罪]（Global Initiative）的女研究人员弗罗尔（Flore）在接受本台法广(RFI)记者大卫（David BACHE）采访时表示，在布基纳法索北部地区，这样的事件已经有过先例，不是新情况。但规模有所不同。当地妇女需要走出村庄或城镇采购生活必需品，她们在途中经过路口时，有时就会遭遇绑匪。她们之后的处境悲惨。有些遭劫持的妇女甚至会被迫嫁个战斗人员。

RFI Image Archive / Global Initiative against transnational organized crime est un ONG dont le siège est à Genève en Suisse. (illustration) 存档图片：[全球倡议打击跨国有组织犯罪] 的总部位于瑞士日内瓦。 © GIATOC / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文报道说，到本文截稿时，还没有任何组织宣布对这一事件承担责任。

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