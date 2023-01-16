非洲社会 / 妇女权利
布基纳法索数十位女性遭劫持
布基纳法索数十名妇女集体失踪，据报她们是被绑架了。女性被绑架之后的遭遇通常悲惨。
据本台法广（RFI）法文网报道，在非洲萨赫勒地区（SAHEL），布基纳法索北部，上周连续两天发生妇女集体失踪事件。目前虽然具体人数说法不一，但很可能多达50人左右。
-非洲萨赫勒地区以人质要挟为战略 -
该国军方表示，据逃过这一劫的数位女性在报警时说，有近50名取水的妇女遭武装人员劫持。这些妇女都是在上周四和上周五两天里被劫走的。当局已发起搜寻的行动，但目前还没有找到这些妇女。
在非洲这一地区工作的国际非政府组织的一名负责人解释说，劫持人质是当地武装团伙的战略之一。这些不幸的妇女由此成为了“人肉盾牌”和“性奴隶”。
-非洲萨赫勒地区绑架女性时有发生 -
总部在瑞士日内瓦的国际非政府组织[全球倡议打击跨国有组织犯罪]（Global Initiative）的女研究人员弗罗尔（Flore）在接受本台法广(RFI)记者大卫（David BACHE）采访时表示，在布基纳法索北部地区，这样的事件已经有过先例，不是新情况。但规模有所不同。当地妇女需要走出村庄或城镇采购生活必需品，她们在途中经过路口时，有时就会遭遇绑匪。她们之后的处境悲惨。有些遭劫持的妇女甚至会被迫嫁个战斗人员。
据本台法广（RFI）法文报道说，到本文截稿时，还没有任何组织宣布对这一事件承担责任。
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