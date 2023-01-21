卢旺达:报社主编车祸亡受关注

社会 / 媒体

在东非内陆国卢旺达（Rwanda），一家报社的主编本周三晚在路途中遭遇意外，现已离开人世。警方认为，这是一起因超速而导致的交通事故。但[人权观察]组织（HRW）对此论调表示质疑。作为一名记者，他生前也时常在[油管]频道（Youtube）播出对异议人士的采访。

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据本台法广（RFI）法文网报道，卢旺达报社[The Chronicles]（中文可译作[记事报]）对外宣布，其主编John Williams Ntwali现已逝世。警方表示，死因是由于01月18日周三晚发生的一起道路事故。但某些组织对此致命事故的肇因提出质疑。因为，这位主编生前是该国最敢于批评当局的媒体人之一。

- 报社主编因车祸当场死亡 -

本台法广（RFI）通讯员露西（Lucie Mouillaud）2023年01月20日星期五发自基加利（Kigali）的消息说，当地媒体引述警方发言人的陈述说，主编John Williams Ntwali死于发生在01月18日晚的一起车祸事故中。

RFI Image Archive / Vue de la capitale rwandaise Kigali en 2014. (illustration) AP - Ben Curtis / RFI Image Archive

事故地点是在卢旺达首都基加利的Kimihurura街区。一辆汽车和一辆摩托车发生相撞。摩托车上的一名记者当场死亡。遇难的记者就是这位报社主编。肇事汽车的司机随即被捕，并处于羁押之中。

- [人权观察]质疑[车祸]论 -

本台RFI法广网在这一报道中还引述了警方在推特（Twitter）上发布的英文消息，这起车祸是由于超速所导致的。而[记事报]（The Chronicles）透露，这种结论引发部分组织的质疑。

RFI Image Archive / Human Rights Watch 存档图片 / 人权观察 HRW / RFI Image Archive

在一份新闻公告中，[人权观察]组织（HRW）中部非洲的负责人Lewis Mudge表示，存在众多因素引起对车祸之说的质疑。[人权观察]组织（HRW）方面还提议，由一个国际专家组去开展一次快速有效的调查，并确定这起事故是否属于暗杀。而官方则表示，不评论正在司法程序中的案子。

RFI Image Archive / Youtube. 存档图片 / [油管]频道（Youtube） AP - Patrick Semansky / RFI Image Archive

本台RFI法文网的报道还提到，这名报社主编生前还开了一个[油管]频道（Youtube），播出对异议人士的采访，并因此曾多次遭到羁押。他生前在其国内，还时常声援其他记者或博主。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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