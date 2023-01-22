津巴布韦立新规 出口锂必加工

RFI原材 / 中国与非洲

位于非洲南部，与南非东北部接壤的内陆国津巴布韦（Zimbabwe），中文也被译作辛巴威。这个南半球国家是非洲目前唯一开采锂的国家。为了在其矿产资源的增值中受益，哈拉雷现已立下新规，从2022年底开始禁止手工开采锂矿，锂未经加工不可出口。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于2023年开年之后发布上网的报道内容之一。中国的一家企业则已在2022年11月份和津巴布韦当局达成协议，要建造一座生产浓缩锂的工厂。

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本台法广（RFI）法文网2023年01月11日星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出记者Marie-Pierre Olphand的报道。津巴布韦是非洲锂生产的先驱，但面对手工开采的发展，哈拉雷决定，从今往后禁止出口未经加工过的锂。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Lithium artisanal: Harare impose de nouvelles règles]。换做中文可被译作：[手工采锂:哈拉雷立新规则]。下面是简介以供分享。

- 津巴布韦是非洲第一个有锂矿的国家 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道首先指出，锂的价格在过去三年翻了10倍。这吸引了越来越多的手工开采者。津巴布韦作为非洲第一个有锂矿的国家，如今成为了一种经验。

RFI Image Archive / Matières Premières : le président du Zimbabwe a décidé de sévir contre les travailleurs qui se sont installés sur les sites abandonnés pour extraire du minerai de lithium qu’ils commercialisent illégalement. (illustration) REUTERS - MARIANA BAZO / RFI Image Archive

津巴布韦总统决定打击在废弃矿场内手工开采锂矿石的非法贸易。具体的作法是，锂未经加工不可出口。而矿工们无法自己进行所需的化学处理以提取浓缩锂。而这是制作电池所需进行的首要步骤之一。

RFI Image Archive / Bolivie : les salines d'Uyuni ont suscité un intérêt international parmi les sociétés énergétiques en raison de ses réserves de lithium. (illustration) AP - Dado Galdieri / RFI Image Archive

本台RFI法文网的这一报道表示，哈拉雷当局的这一决定并非一时兴起。除了原先的Bikita老矿之外，津巴布韦还有新的锂矿正要准备投产。至于新规将如何具体执行，虽然仍有问题，但津巴布韦，如同此前的玻利维亚及墨西哥，现已和所有拥有锂矿资源想要分享这一新财富的国家们，处于同一起跑线上。

- 中国现在是锂矿加工不可绕越的环节 -

据本台RFI法文记者，沿着津巴布韦的足迹，还有加纳、马里、尼日利亚、科特迪瓦、刚果（金）和纳米比亚等非洲国家也希望在未来开发锂矿产业。然而，要想实现这些项目，主要的挑战来自如何对矿物进行加工处理。

RFI Carte / Afrique : Zimbabwe. 存档地图 / 非洲内陆国津巴布韦。 © FMM Carte

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后引用一位在法国的南锡（Nancy）和加拿大的蒙特利尔（Montréal）两地教地球学科的国际知名地质学家的叙述。锂矿石在经过初步的加工之后，是由中国接手，占全球电池生产所使用的原材料：碳酸锂（carbonate de lithium）和氢氧化锂（hydroxyde de lithium）的80%。

RFI Image / Matières Premières: l’Europe en quête de lithium pour baisser sa dépendance énergétique. Ici, Batterie électrique en Lithium (illustration). RFI / Claire Fages

另据来自哈拉雷(Harare)的消息说，于2022年底和津巴布韦签署建造一座生产浓缩锂工厂的中国企业是TsingShan Holding。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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