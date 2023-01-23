南非回绝对与俄罗斯中国联合军演的批评

乌克兰/俄罗斯乌克兰/南非

南非外交部长今天拒绝了对与俄罗斯和中国计划的联合军事演习的批评，南非称与“朋友”一起举办此类演习是“友好关系的自然进程”。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，南非为计划中的与俄罗斯和中国的军事演习辩护。在南非比勒陀利亚举行的南俄双边会议之前，南非外交部长纳莱迪·潘多尔与Naledi Pandor 在会见俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫 (Sergei Lavrov) 时发表了上述讲话。拉夫罗夫在俄罗斯入侵乌克兰 11 个月后正到访问南非。

消息透露，拉夫罗夫随后将访问埃斯瓦蒂尼、博茨瓦纳和安哥拉。但南非是俄罗斯在非洲大陆上最重要的盟友之一，非洲因俄罗斯入侵乌克兰和西方制裁俄罗斯而分裂。

南非说它在乌克兰冲突问题上立场公正，并且在联合国关于战争的决议中投了弃权票。

南非与执政的非洲人国民大会的朋友莫斯科关系密切，南非定于于 2 月 17 日至 27 日在南非东海岸与俄罗斯和中国举行联合演习。

南非外长今天与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。南非外长称，“所有国家都能与全世界的朋友进行军事演习。这是两国关系的自然进程，”南非外长潘多尔还强调，尽管南非最初呼吁俄罗斯单方面从乌克兰撤军，但这已不再是它的立场。她说：“考虑到向乌克兰大规模武器援助……以及至今发生的一切，今天对拉夫罗夫重复一遍这样的话语会让我显得过于简单和幼稚。”

南非与俄罗斯的贸易很少，但赞成一种世界观，称寻求消除公认的美国霸权，支持地缘政治力量更加“多极”世界。南非的这一立场受到中国和俄罗斯的青睐。

俄罗斯外长拉夫罗夫说，军事演习是透明的，俄罗斯、中国和南非提供了所有相关信息。

南非武装部队上周表示，这次演习是“加强南非、俄罗斯和中国之间本已蓬勃发展的关系的一种手段”。

俄罗斯塔斯社周一报道称，配备新一代高超音速巡航武器的俄罗斯军舰将参加演习。

路透社说，拉夫罗夫是在 7 月举行俄罗斯-非洲峰会之前访问南非。乌克兰大使馆没有发表官方公开评论，但官员表示已要求南非政府帮助推动乌克兰和平计划。但南非外长潘多尔表示，南非不会被迫选边站队，并指责西方在谴责俄罗斯的同时忽视以色列占领巴勒斯坦领土等问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅