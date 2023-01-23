布基纳法索:法国要求澄清传闻

RFI非洲 / 地缘政治

非洲国家布基纳法索本周末传出要求法国军人在一个月内撤出该国的说法。巴黎已要求瓦加杜古当局予以澄清。另外，布基纳法索安全人员在上周五的一次路检行动中，发现和解救出了60来名失踪了一周之久的女人质。

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在西非内陆国布基纳法索，该国官方媒体在刚刚过去的周末里（2023年01月21日星期六晚）报导说，过渡政府当局已拍板，要法国军队在1个月内撤离。就此，法国总统马克龙周日在巴黎，出席纪念法德两国和解签约60周年新闻发布会时，谈到传闻中这一说法。

- 法国马克龙总统要求瓦加杜古澄清传闻 -

马克龙总统表示，他对这一传闻持谨慎态度，要求布基纳法索过渡总统特拉奥雷上尉（capitaine Ibrahim Traore）予以澄清。

RFI Image Archive / Troupes françaises au Burkina Faso: Macron demande à Traoré «des clarifications». Ici, le président français Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz, ce dimanche 22 janvier 2023 à l'Élysée, à Paris. (illustration) AP - Benoit Tessier / RFI Image Archive

法国总统马克龙说，他在等待布基纳法索过渡总统予以解释，因为，他明白这些信息被流出引起了很大的混淆，而且，后者当时出门在外，并不在首都。

2023.01.23 lundi Nicolas Desk midi Enrobé FrancAfrique Burkina avec un extrait Son C01 la France demande des clarifications

2023.01.23 lundi Nicolas Desk midi FrancAfrique Burkina avec un extrait Son C01 尼古拉

据本台法广（RFI）法文网2023年01月23日周一更新的消息，法国目前在布基纳法索有400名参加[军刀]行动（opération Sabre）的特种部队军人。而率先发布这一传闻的官方媒体是布基纳法索通讯社(AIB-Agence d'information burkinabè)。

- 布基纳法索当局救出60来名被失踪妇女 -

另外，来自瓦加杜古的消息还说，一周前（2023年01月12日周四和01月13日周五）在布基纳法索北部Arbinda地区失踪的60来位妇女，现已获救。这些妇女于周五在该国宪兵的一次路检行动中被发现。安全人员当时注意到有众多妇女在一辆巴士车上，在核查了身份之后发现，她们就是在一周前被报失踪的妇女。这辆巴士车上还发现了4名婴儿。

RFI Carte / Afrique : une cinquantaine de femmes portées disparues dans le nord du Burkina Faso. L’approvisionnement d'Arbinda n’est pas régulier car cette commune subit le blocus des groupes armés. Ici, Arbinda, dans la région du Sahel, au Burkina Faso. (illustration) © RFI Carte

本台法广（RFI）法文网报导说，这批前女人质们的年龄最大55岁。她们现已被护送到布基纳法索首都，并获得政府和军方高层的接见。当局正在调查路检行动中截获的这辆巴士车的出发地和目的地。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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