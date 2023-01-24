中国结束“清零”並没有让非洲国家担心

中国和非洲

世界报周一（1月23日）报道分析稱，虽然非洲的疫苗接种率仍然很低，非洲大陆与北京的关系卻正在加强，目前只有摩洛哥禁止任何来自中国的人进入其领土。

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世界报这篇由 Stéphany Gardier 撰文的报道稱，作为中国最早的经济伙伴之一的非洲国家，早在2020年1月就采取措施限制中国游客进入其土地，而那个时候新冠肺炎疫情才刚刚开始。北京于12月初宣布结束“清零”政策，自那时以来，新冠病毒在中国的大量流通引发了世界各地的许多反应，日本和韩国等一些国家选择对来自中国的乘客进行抵达筛查，并限制签证的签发。

文章接下来写道，要是说欧洲大陆面对中国边境重新开放想知道该釆用何种策略的讨论也非常热烈的话，那么在非洲，就只有摩洛哥做出了根本性的决定，即该国早在1月2日就宣布禁止任何来自中国的人进入其领土。相反地，其他国家则表示，他们不会对中国旅行者采取任何行动。南非和肯尼亚就是这种情况，该国是中国人非洲旅游排名第二的目的地。

除了需要尽快恢复贸易外，对病毒危险性的认识的演变也发挥了作用。自导致重症和死亡较少的Omicron变种成主流病毒以来，非洲和西方国家对疫情风险的看法大幅下降。

“鼓励各国快速检测群聚效应，并确保人口适当接种疫苗，而不是实施迄今为止不太有效的措施来控制新冠肺炎的传播，例如在抵达时筛查乘客或要求阴性证明。” 世界卫生组织框架下的区域应对新冠肺炎流行病学负责人Opeayo Ogundiran医生如是评论。

疫情结束 得完整接种疫苗

世界报文章指出，疫苗接种仍然是非洲大陆的一个主要问题。几乎不到25%的非洲人完整地接种过疫苗，与此同时在世界其他地区为近70%。另外，非洲大陆内部的差距依然很大：布隆迪、马达加斯加、刚果民主共和国（DRC）和塞内加尔不到10%的人口接种过疫苗，只有三个国家——利比里亚、毛里求斯和塞舌尔——超过70%。据世卫组织估计，如果疫苗接种继续以这种速度进行，70%的非洲人必须等到2025年春季才能实现第一个完整的疫苗接种的时间表。

文章引述世卫组织非洲区域主任Mattshidiso Moeti去年秋天警告说，新冠肺炎疫情即将结束，但只要非洲接种疫苗计划远远落后于世界其他地区，实现全球保护就会有一个病毒缺口，威胁到恢复力量。

但在大流行病的风险日益减弱的看法下，往往会降低疫苗对人们的吸引力。对于这种情况Ogundiran博士嘆说，反而在今天，我们备有足够数量的疫苗，疫苗种类也比以前有更多的选择。

文章又强调出，这句话提醒我们，几个月来，非洲人很难接种疫苗。“在2020年底，人们很快了解到，大多数的剂量，特别是RNA疫苗，主要保留给北方国家。中国很快选择了自行研发的Sinopharm和Sinovac疫苗，这一决定产生了影响。里尔天主教大学地缘政治学讲师Xavier Aurégan就此分析说，那時还被称为“人民疫苗”，如果说中国疫苗的有效性可以讨论，也比RNA疫苗少，但最重要的是，它们具有就在當地的优势。中国以捐赠或销售的形式提供了送到非洲大陆约20%的疫苗。

虽然，最终这些疫苗和设备的捐赠并没有让中国付出巨大的经济努力，但它们还是有助于增强中国自20世纪50年代以来，通过致力于非洲公共卫生政策而培养起来的信心。据Xavier Aurégan補充说：“除了服务大型建筑工地的需要外，在巴马科的马里医院或目前位于亚的斯亚贝巴疾病控制中心（CDC-Africa）总部等地，中国每天都在非洲人的健康领域扮演角色，无论是通过国家部署的医疗任务，还是通过收费比當地一般医院便宜的中医“诊所”。

经常失败的健康监测

文章援引Ogundiran医生说，今天，世卫组织正在帮助各国政府保持“关键警戒门槛”，并强调能够检测新疫情爆发对各国的重要性。但很明显，自疫情爆发以来，健康监测经常失败；获得病例和死亡人数的可靠数据并不容易。非洲疾病预防控制中心根据国家声明公布的数字显示，有1220万例病例，256500人死亡。這些统计被认为与事实相去甚远。

日内瓦大学流行病学家兼公共卫生教授Antoine Flahault告诉世界报，非洲大陆的疫情状况仍然非常不准确。他表示说：“2022年12月发表在《英国医学杂志》上的一项研究很好地说明了所谓的“非洲悖论”，即实际感染人数与一些论点之间的差异，这些论点認为非洲国家的疫情没有世界其他地方來得严重。”

文章后段写道，在这份出版物中，研究人员解释说，他们对赞比亚卢萨卡的1000多名死者进行了尸检，他们的尸体在2021年1月至6月期间送往当地大学医院的停尸房检查。测试显示，平均有32%的死亡者是新冠病毒的携带者，一年中的某些时期还达到90%的峰值，远高于官方数字。科学家还指出，虽然在医院死亡的人中有52%接受了尸检，但只有1.8%在家死亡的人接受了检测。然而，在非洲，大多数人，特别是老年人，死在家里。

“随着中非关系的加强以及病毒目前在中国的强劲传播，它不可能在不当地造成疫情反弹，但它很有可能不太明显。一方面是因为这种无效的监测，另一方面，由于非洲人口结构比世界上大多数其他国家年轻得多。这最有可能降低严重症狀的比例，即使这里也有许多人死于新冠肺炎”，Antoine Flahault说。

世界报文章最后突出，Ogundiran医生指出，这种人口统计学无法摆脱疫情的另一个对公共健康的负担：长新冠患者。政府報告開始重视这些新冠肺炎患者“包括年轻人或只有中度症状的人”，他强调了由非洲医疗系统管理这些患者的挑战。

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