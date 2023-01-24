赞比亚债务：美国对债权国——中国施压

赞比亚债务

为减轻违约的南部非洲国家——赞比亚的巨额债务负担，美国周一许诺要向包括中国在内的债权人施压，因为赞比亚目前正在试图重组自己的贷款和债券。

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美国财长耶伦在到访赞比亚首都卢萨卡时说："我们将继续敦促主要债权国，包括双边国家政府和私营部门，大量参与减免赞比亚的债务，特别是中国。

在与赞比亚财长Situmbeko Musokotwane会面后，耶伦还补充说："处理赞比亚债务是美国财政部的首要任务。

此外，耶伦还与赞比亚总统希奇莱马会面。希奇莱马希望赞比亚的债务重组能在未来两个月内完成，他说："这个问题不解决，将会使我们迄今为止取得的进展出错。

2020年，赞比亚成为自新冠疫情开始以来第一个拖欠外债的非洲国家，金额估计为173亿美元。

法新社指出，在上届总统伦古执政期间，赞比亚的债务呈爆炸性增长，在执政的六年中，他大量举债用于资助狂热的基础设施项目。

2021年，因承诺根除腐败和重振经济而当选总统的希奇莱马，改善了赞比亚与债权人和国际捐助者的关系。

国际货币基金组织和世界银行已经拨款予以援助。二十国集团还就最贫穷国家的债务重组达成了一个 "共同框架"，但实施速度缓慢。美国指责，作为众多非洲国家的最大债权人——中国延缓了这一进程。

拜登政府正试图在非洲重新获得影响力，非洲是大国之间在经济和政治上激烈竞争的场所。

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