喀麦隆电台主任遇害社会震惊

非洲媒体 / 新闻工作

濒临大西洋几内亚湾的喀麦隆(Cameroun)位于非洲的中西部。该国Amplitude FM （调频）广播电台主任于十天前遭绑架。其尸体已于2023年01月22日星期天在临近首都的一处郊区被发现，震惊社会舆论。一支由近百名记者组成的代表团于本周一会晤了喀麦隆通讯部长。当局承诺将竭尽全力要使得这一悲剧真相大白。

广告 继续浏览后续

综合本台法广（RFI）通讯员波利卡普（Polycarpe Essomba）本周发自雅温得（Yaoundé）的数则报道，喀麦隆舆论对该国Amplitude FM调频广播电台主任Martinez Zogo的死亡感到震惊。这名死者也是[Embouteillage]专栏的主持人。他于10天前当地时间01月17日星期二晚遭绑架，现已确定遇害死亡

- 记者无疆界组织呼吁把行凶者绳之以法 -

据记者无疆界（RSF）组织此前的案情描述，这名电台主任是在01月17日上周二晚20点左右，遭不明人士绑架的。事发时，在喀麦隆首都郊区Nkol-Nkondi的一个哨所前，喧闹声引起安全人员的注意。宪兵们发现了这位新闻工作者的车辆。这部车留下了事故的痕迹。随后的一些迹象，让人联想到发生了绑架事件。

RFI Image Archive / RSF a condamné fermement l'enlèvement du directeur général de la radio camerounaise Amplitude FM, Martinez Zogo, le 17 janvier 2023 au soir. Ici, logo du RSF - Reporter Sans Frontières. (illustration) © RSF / RFI Image Archive

记者无疆界组织（RSF）予以谴责，并要求当局救人，将肇事者绳之以法。

- 喀麦隆媒体人士要求给这名遇害者伸冤 -

但这起新闻工作者失踪事件自本周起，演变成了一桩谋杀案。本台法广RFI通讯员在01月23日星期一的稿件中表示，失踪电台主任的尸体现已于01月22日星期天在临近雅温得的一个郊区被发现。

RFI Image Archive / Cameroun: des journalistes sous le choc après l’assassinat de Martinez Zogo. Ici, une vue de Yaoundé, capitale du Cameroun. (illustration) Getty - Tim E. White/ RFI Image Archive

大批记者于23日周一前往遇害人工作的电台予以致哀。喀麦隆通讯部长在当天接见了近百位媒体人士代表。这场会晤持续了近两个小时。与会的媒体人士要求为遇害者Martinez Zogo伸张正义。

- 喀麦隆媒体继续动员向遇害人表示哀悼 -

据本台法广（RFI）雅温得（Yaoundé）通讯员波利卡普（Polycarpe Essomba）2023年01月26日星期四发回的消息。在喀麦隆全国记者协会（SNJC-Principal syndicat des journalistes du Cameroun）的号召下，该国所有的电视主持人于01月25日周三都是身穿黑装出镜，以示对遇害的电台主任Martinez Zogo哀悼。

RFI Image Archive / Cameroun : le décès du journaliste Martinez Zogo - des organisations syndicales internationales voudraient avoir la vérité sur ce qui s’est passé. Ici, logo de FIJ-Fédération Internationale des Journalistes. (illustration) © FIJ / RFI Image Archive

本台法广（RFI）报道还提到，包括国际记者联盟（FIJ-Fédération Internationale des Journalistes)在内的国际工会组织也一同要求，查明喀麦隆媒体人Martinez Zogo遇害的真相。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.Fin.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅