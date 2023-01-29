摩洛哥重启驻伊拉克大使馆

非洲外交 / 国际关系

北非国家摩洛哥驻伊拉克的大使馆在关闭了18年之久后，于本周末重新启用。这成为当今世界国际关系中一件极具象征性意义的事件。在此之前，摩洛哥也是在被称之为“日落之地”,即马格里布地区（Magreb/Maghrib）唯一没有和伊拉克恢复外交关系的国家。在当地的本台法广（RFI）记者指出：摩洛哥外长布里塔（Nasser Bourita） 亲赴伊拉克，和伊拉克副总理兼外长一同见证了这一重要时刻。

广告 继续浏览后续

据本台法广（RFI）法文网2023年01月29日星期天的报道，摩洛哥作为北非马格里布地区最后一个和伊拉克恢复外交关系的国家，其驻巴格达大使馆在被关闭了18年之后现已于2023年01月28日星期六重新启用。摩洛哥和伊拉克两国代表一致认同，这是双方关系继续改善极具象征性的一步。

RFI Image Archive / Le Maroc rouvre son ambassade en Irak, une étape hautement symbolique. Ici, une photo publiée sur la page Facebook du ministère irakien des Affaires étrangères, le 28 janvier 2023 avec le ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein (G) et son homologue marocain Nasser Bourita lors d'une cérémonie d'inauguration rouvrant l'ambassade de Rabat à Bagdad après 18 ans de fermeture. (illustration) AFP / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员玛丽-夏洛特（Marie-Charlotte Roupie）发自巴格达（Bagdad）的消息说，这是经多年讨论之后所取得的一个结果。摩洛哥在2005年关闭的驻巴格达大使馆现已重开大门。拉巴特当年决定关闭使馆的缘由是因为两名雇员遭极端组织绑架。伊拉克自2018年阿拉伯国家联盟（Ligue des États arabes）峰会以来，一直在寻求说服摩洛哥重启大使馆。

- 伊拉克承认摩洛哥主权完整 -

本台法广（RFI）法文网报导指出，摩洛哥驻巴格达大使馆重新启用实现于伊拉克副总理兼外长福阿德·侯赛因（Fouad Hussein）对马拉喀什（Marrakech）访问半年后。巴格达现已明确了其在西撒哈拉（Sahara occidental）问题上的立场，支持摩洛哥的领土完整，和支持一种政治谈判的解决办法。

-摩洛哥外长出席大使馆重开 -

摩洛哥外长布里塔（Nasser Bourita） 亲赴伊拉克，和伊拉克副总理兼外长福阿德·侯赛因（Fouad Hussein）一同见证了大使馆重启的这一历史重要时刻。巴格达官方也在2023年01月28日星期六重申了它在西撒哈拉（Sahara occidental）问题上的立场。两国现已签署了40多项双边合作协议和两份新的备忘录，内容涉及安全、商业、外交和大学等领域。

RFI Carte Archive / Afrique : Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ici, une carte du pays. (illustration) 存档地图 / 非洲国家 ：摩洛哥。 RFI Carte

本台RFI法语通讯员的报导还注意到，双方讨论了在巴格达与拉巴特之间开设飞机直航的问题，以及如何便于让伊拉克公民获得赴摩洛哥签证的程序。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.Fin.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅