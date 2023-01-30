天主教教宗将坐空客出访非洲

非洲社会 / 宗教发展

罗马天主教教宗周二将乘坐最先进的空客飞机(Airbus)前往非洲访问。本台法广（RFI）特派记者Véronique Gaymard也已事先抵达非洲最大的法语城市金沙萨（Kinshasa）。

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在非洲，刚果民主共和国（RD Congo）的民众正在期待即将于明天2023年01月31日星期二到访的罗马天主教教宗方济各（Pape Francisco）。这是该国于1985年接待了来自梵蒂冈的教宗约翰保罗二世，也有译作若望·保禄二世（Jean-Paul II）后，再次迎来天主教的最高精神领袖。本台法广（RFI）特派记者Véronique Gaymard也已事先抵达非洲最大的法语城市金沙萨（Kinshasa），并发回了一些前瞻性的采访录音片段。

- 刚果（金）天主教信徒期待教宗到访 -

RFI Image Archive / En RD Congo, la visite du pape François suscite de nombreuses attentes. Ici, le pape François devant le cercueil de son prédécesseur Benoît XVI sur la place Saint-Pierre le 5 janvier. 2022. (illustration) AP - Alessandra Tarantino / RFI Image Archive

当地许多天主教徒高兴地用法语接受了本台法广（RFI）记者的采访。其中一位名叫吕克(luc)的受访者表示，在刚果（金）教会极具影响力。有如国中之国（un Etat dans l'Etat）。

2023.01.30 Nicolas Afrique RD Congo - enrobé C07 Son Luc, un fidèle : 天主教会在刚果（金）极具影响力

2023.01.30 Nicolas Afrique RD Congo - enrobé C07 extrait Son luc - Rôle de l'église par RFI envoyée spéciales Véronique 尼古拉

天主教徒吕克(luc)说：“就算是在叛乱时期，神父或主教也可以进出反叛武装控制的冲突地区。在刚果（金）国内各地，都可以找到属于教会的一座教堂、一所学校，或一家医院。正是由于教会的存在，国家才得以继续运作。”

- 教宗方济各将乘坐空客飞机出访非洲 -

RFI Image Archive / Vatican : le Pape Francisco se fera sa visite en Afrique dans un Airbus A350-900 de la compagnie aérienne ITA Airways. Ici, Fabio Lazzerini, à droite, PDG du nouveau transporteur national ITA, pose avec le président Alfredo Altavilla lors de la présentation à Rome, le vendredi 15 octobre 2021. (illustration) AP - Roberto Monaldo / RFI Image Archive

来自罗马（Rome）的消息说，教宗方济各预计将于周二凌晨07点55分乘坐意大利航空（ITA Airways）最先进的空客A350-900客机前往非洲访问。这架专机有10多名机组成员，其中3人为飞机驾驶员。预计在周二下午当地时间15点抵达刚果（金）机场。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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