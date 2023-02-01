方济各在刚果民今做盛大弥撒

刚果民/教皇

正在非洲访问的罗马天主教皇方济各今天在刚果民举行盛大弥撒，预计数以1百万计的信徒聆听教皇弥撒。本台报道称，刚果民的信徒们非常期待这一时刻的到来。周二抵达刚果民主共和国时，教皇就以非常强烈的言辞谴责经济殖民主义，并批评掠夺资源而让人民受苦的行为，但方济各没有点名。

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教皇方济各在恩多洛的弥撒在数十万信徒面前展开。据本台在金沙萨的特派记者Véronique Gaymard和Alice Mesnard报道称，弥撒的气氛已经很热烈，合唱团有700名信众参加合唱。宗教歌曲和刚果伦巴舞响彻天际。恩多洛机场已被装饰成一个巨大的露天大教堂，预计将有一百万人参加。昨天晚些时候举行守夜活动，有祈祷也有歌曲。政府已经宣布1日上午为公共假期，学校将全天关闭。数以千计的警察、军事人员和共和国卫队成员已被部署在教皇弗朗西斯的沿途和机场现场。

今天上午，人群仍在陆续抵达。数以千计的人陆续各就各位，人们希望一睹教皇的风采。许多信徒穿着印有教皇形象的T恤、连衣裙或腰布。他们告诉我们，他们已经在这里过了一夜，有些人还没有吃饭，但相信一切都值得等待教皇的祝福。

他们正在等待教皇的安慰信息，这将给他们带来前进的积极能量。在昨天的第一次演讲中，教皇呼吁结束对非洲的扼杀和剥削。 刚果民恩多洛这里的信徒们期待着教皇和平和安慰的信息：为最贫穷的人，为在该国东部冲突中受苦的人，在北基伍和南基伍的伊图里发生的新的攻击里受害的人。他们希望教皇能呼吁政府、东部的武装团体和邻国实现和平与和解。而在这个选举年，民众也期待一个良好的选举环境。

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