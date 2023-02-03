方济各转去南苏丹 动荡中讲经布道促和平

方济各/南苏丹/刚果民

罗马天主教皇方济各今天结束了对刚果民主共和国的访问，上路前往邻国南苏丹。南苏丹局势极为动荡，正在努力克服数十年冲突和极度贫困。方济各在刚果民成功举办百万人弥撒。全球圣公会领袖坎特伯雷大主教贾斯汀韦尔比和苏格兰教会大会主持人伊恩格林希尔兹将与教皇一起访问南苏丹。这是三位基督教领袖首次联合出国访问，他们称之为「和平之旅」。

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据路透社今天报道称，教皇方济各结束对刚果的访问，今天前往动荡的南苏丹。在教皇抵达前夕，南苏丹凸显困境，当地南苏丹中赤道州的牧民与民兵之间针锋相对的暴力事件新近导致 27 人丧生。但方济各维持访问计划，教皇希望能够推动旨在结束十年冲突的和平进程

这位 86 岁的教皇自 2013 年担任教皇以来第三次访问撒哈拉以南非洲地区，在刚果首都金沙萨受到大批民众的热烈欢迎。教皇亲临战争、贫困和饥饿造成的残酷现实。

星期三，教皇倾听刚果东部冲突受害者的悲惨故事，受害者目睹了近亲被杀，遭受性奴役、截肢和强迫食人。

教宗谴责这些暴行是战争罪，并呼吁那些在刚果策划战争、掠夺刚果丰富矿产资源的国内外各方，停止用“沾满鲜血的金钱”发家致富。

几十年来，刚果东部一直受到冲突的困扰，部分原因是政府、叛军和外国入侵者之间为控制钻石、黄金和其他贵金属矿藏而大打出手。邻国卢旺达 1994 年种族灭绝的溢出效应和长期后果也助长了暴力。

访问中方济各一次又一次提及由“贪婪的毒药”引发的冲突主题，他说刚果人民和更广阔的世界应该意识到人命比他们脚下的矿物更珍贵。

路透社说，在今天上午与金沙萨的刚果主教会面并在机场举行告别仪式后，他的飞机定于格林威治标准时间 0940 起飞，前往南苏丹首都朱巴。

全球圣公会领袖坎特伯雷大主教贾斯汀韦尔比和苏格兰教会大会主持人伊恩格林希尔兹将与教皇一起访问南苏丹。这是三位基督教领袖首次联合出国访问，他们称之为「和平之旅」。韦尔比说，他对朝圣前一天发生的最新杀戮事件感到震惊。他在推特上说，“这是一个在南苏丹经常听到的故事。我再次呼吁以不同的方式：让南苏丹团结起来实现公正的和平。”

经过数十年的南北冲突，南苏丹于 2011 年脱离苏丹独立，但 2013 年爆发了内战。尽管两个主要敌对国家在 2018 年达成了和平协议，但暴力和饥饿仍然困扰着南苏丹。

教皇多年来一直想访问这个以基督教为主的国家，但每次旅行计划都因为当地的不稳定而不得不推迟。

路透社说，2019 年 4 月在梵蒂冈举行的一次会议上，方济各跪下亲吻南苏丹以前交战的领导人的脚，敦促他们不要重返内战。这是方济各任教皇期间最引人注目的举动之一。

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