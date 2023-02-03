【视频】美称在其领土上空发现中国气球 中方：正在核实情况

中国间谍气球

美国星期四（2月2号）说，它正在密切监测一个几天前为 "监视 "目的进入美国领空的中国气球。据信，该气球正在 "敏感地点 "上空飞行，包括西部的空军基地和战略导弹发射井。但五角大楼目前决定不将其击落，以避免对地面造成损害。这一事件发生在美国国务卿布林肯计划访问中国前几天。

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五角大楼周四（2月2日）说，它正在跟踪一个在美国领土和敏感军事地点上空高空飞行的中国间谍气球的动向，称其不构成直接威胁。

一位不愿透露姓名的美国国防部高级官员告诉记者，应美国总统乔-拜登的要求，五角大楼研究了击落它的可能性，但决定不这样做，因为碎片对地面上的人构成风险。"他说："我们毫不怀疑，这个气球起源于中国。他说："我们正在采取措施保护敏感信息的收集，"同时强调被描述为具有相当大尺寸的气球的设备 "在信息收集方面的附加值有限"。同一消息来源说，"我们认为它足够大，如果在人口密集地区被击落，碎片会造成损害"。

五角大楼发言人帕特-赖德说，美国和加拿大航空航天防御司令部（Norad）正在监测该气球的轨迹。"该气球目前的飞行高度远远高于商业航空交通。他在一份声明中说："它对地面上的人不构成任何军事或物理威胁。

中国外交部发言人毛宁在周四的例行记者招待会上说：“我注意到有关报道， 正在了解核实情况。 我想强调的是在事实搞清楚之前猜测和炒作无益于问题的 妥善解决。 关于布林肯国务卿访华， 我目前没有可以发布的消息。”她还表示：“ 中国是负责任的国家， 一贯严格遵守国际法，无意侵犯任何主权国家的领土和领空。 关于这个气球的问题， 刚刚我已经讲了。 我们正在 了解核实情况， 希望双方能够共同冷静谨慎处理。 ”

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