教皇方济各结束南苏丹使徒之旅

方济各/南苏丹

罗马天主教皇方济各今天结束对南苏丹的和平使命访问。他敦促南苏丹人民要免受“仇恨的毒液”的影响，争取实现因多年血腥种族冲突而未能实现的和平与繁荣.

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教皇方济各在南苏丹访问时竭力敦促结束暴力。据路透社今天报道称，方济各在南苏丹解放英雄约翰加朗的陵墓前主持一场弥撒，约翰加朗在 2005 年的一次直升机失事中丧生，之后这个以基督教为主的国家于 2011 年从穆斯林苏丹获得独立。

今年86 岁高龄的教皇围绕着和解和相互宽恕过去的错误，展开了他的讲道。当方济各进入尘土飞扬的地区时，人群唱歌、敲鼓和欢呼。他恳求约 70,000 人避免“盲目狂暴的暴力”。

南苏丹是世界上最年轻的国家，教皇的访问聚焦和解与和平。

独立两年后，南苏丹陷入内战，造成 40 万人死亡。尽管两个主要对手在 2018 年达成了和平协议，但战斗仍在继续，继续造成大量平民死亡和流离失所。

全球圣公会领袖坎特伯雷大主教贾斯汀·韦尔比和苏格兰圣公会总会主持人伊恩·格林希尔兹出席了弥撒。

这三位宗教领袖正在进行前所未有的联合“和平朝圣之旅”，前往一个迄今为止无法平息致命的种族间冲突的国家。

教皇的非洲之行还包括稍早结束的访问刚果民主共和国。

教皇再次敦促结束作为南苏丹许多问题根源的部落主义、金融不法行为和政治任人唯亲。他敦促人们建立“良好的人际关系，以遏制邪恶的腐败、分裂的疾病、欺诈性商业交易的肮脏和不公正的瘟疫”。

路透社说，南苏丹拥有撒哈拉以南非洲地区最大的原油储量，但联合国 2021 年的一份报告称，南苏丹领导人从公共金库和资源中挪用了“数量惊人的金钱和其他财富”。南苏丹政府驳回了这份报告，并否认了普遍存在腐败的指控。

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