法国总统马克龙将访非洲四国

法国与非洲

法国总统马克龙计划将在下个月初（2023年3月）前往濒临大西洋的四个非洲国家访问。这四个国家分别为：加蓬、刚果民主共和国、安哥拉和刚果共和国。在此期间，法国总统将出席在加蓬首都利伯维尔（Livreville）召开的，旨在保护热带雨林的“一次森林峰会”（One Forest Summit）。

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本台法广（RFI）法文网2023年02月06日星期一报导说，马克龙总统（Président Emmanuel Macron）将在3月份前往非洲的加蓬（也被译作加彭）、安哥拉、刚果共和国（Congo-Brazzaville）和刚果民主共和国(Congo-Kinshasa)访问。这四个都是马克龙出任法兰西共和国总统以来，至今尚未前往的国家。其中，加蓬和刚果民主共和国(Congo-Kinshasa)在2023年进入选举年。

- 多国元首预计赴加蓬出席保护热带雨林峰会 -

据介绍，加蓬首都利伯维尔（Libreville也被译作自由城）将是马克龙总统本次非洲之行的第一站。法兰西共和国总统将与加蓬总统阿里·邦戈（Ali Bongo）一起主持旨在保护热带雨林的“一次森林峰会”（One Forest Summit）。

RFI Carte / Afrique : RD Congo. Ici, une carte montre aussi des pays voisins. (illustration) 存档地图 / 非洲国家：刚果民主共和国。 RFI - L. Mouaoued

预计届时还将另有多国元首出席这一为期两天的峰会（2023年03月01日-02日）。

- 法兰西总统预计对非洲的访问具有战略意义 -

加蓬过去曾被认为属于法国的势力范围，但在最近加入了英联邦（Commonwealth）。鉴于加蓬将在数月后（2023年8月）举行新一届总统大选。法国总统的到访将可能引起该国反对派和民间的不满。有分析人士怀疑，法方涉嫌通过这一访问展示其对加蓬现任总统的支持。

RFI Image montage / Gabon : l'élections présidentielle du pays qui se tiendra au mois d'août 2023. Ici, Ali Bongo Ondimba (G) - Jean Ping (D). (illustration) © Photo/montage RFI

就马克龙总统预计对刚果民主共和国（RD Congo）的访问，也存在同样的分析。刚果（金）计划在2023年12月举行总统大选。法国总统的本次出访计划，恰逢非洲大陆当前出现了反法情绪。

- 马克龙总统此前曾因疫情取消非洲访问计划 -

马克龙总统原本在其第一个五年任期时就有前往金沙萨（Kinshasa）和罗安达(Luanda)访问的计划，但由于爆发了Covid病毒危机而未能成行。而安哥拉与法国的关系，在过去几年里没有得到加深。

RFI Image Montage / RD Congo : l'élection présidentielle a lieu le 20 décembre 2023 afin d'élire pour cinq ans le président du pays. Ici, Felix Tshisekedi (G) - Moïse Katumbi (D). (illustration) © Photo/montage RFI

应刚果共和国总统德尼·萨苏-恩格索（Denis SASSOU-N'GUESSO）邀请，马克龙总统将访问布拉柴维尔（Congo-Brazzaville）。而该国上一次迎来法兰西共和国总统则是在2009年。乌克兰危机应该会被列入双方讨论的议题。就此问题，刚果（布）在联合国总是弃权。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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