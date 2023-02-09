欧非伙伴新关系转向绿色能源

RFI采访 / 非洲经济

在北非马格里布地区，为期两天的[摩洛哥-西班牙经济论坛]（Forum Economique Maroc - Espagne）于一周前的2023年02月01日星期三和02月02日星期四两天在摩洛哥首都举行。这是本台法广（RFI）«非洲经济»专栏节目（Chronique Afrique Economie）于本周发布上网的报道内容之一。摩洛哥被认为是欧洲进入非洲的门户之一。伴随这一欧非两国经济论坛的还有于周四召开的第12届摩洛哥-西班牙高层级会议（12e RHN Maroc-Espagne），由两国的政府首脑阿齐兹·阿赫努什首相（Aziz Akhannouch）和佩德罗·桑切斯首相（Pedro Sánchez）共同主持。与会者中有许多政府官员和经济界人士。摩洛哥和西班牙雇主协会的高层主管分别接受了本台法语通讯员的采访。

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本台法广（RFI）法文网2023年02月06日本周一在«非洲经济»专栏里（Chronique Afrique Economie）刊出北非地区通讯员娜迪娅（Nadia Ben Mahfoudh）发自摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的一篇采访报道。北非国家摩洛哥在推动经济转型，以适应国际新规范，尤其是欧洲的新规则。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Forum économique Maroc-Espagne: un nouveau partenariat tourné vers les énergies vertes.]。换做中文可被译作：[摩洛哥-西班牙经济论坛：朝向绿色能源的一种伙伴新关系]。下面是简介以供分享。

- 西班牙是摩洛哥的第一大经济伙伴 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇法文报道首先指出，在西班牙对非洲的出口中，摩洛哥王国的比重超过一半。马德里和拉巴特在上周召开了过去八年间的首次双边经济论坛。

RFI Image Archive / Afrique : les travaux de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne se sont ouverts, jeudi 02 février 2023 à Rabat, sous la présidence conjointe des Chefs du gouvernement de deux pays. Ici, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors de sa rencontre avec le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch à Rabat en avril 2022. (illustration) AP - Mosa'ab Elshamy / RFI Image Archive

摩洛哥和西班牙两国经济理事会的一名共同主席Adil Raïs在接受本台记者采访时说，如果人们有意愿，一切都将能够圆满。本次论坛取到巨大成功，与会者人数超过470。两国都相互认为，对方极其的重要。

- 摩洛哥长期致力于可再生能源发展 -

本台RFI通讯员指出，摩洛哥经济向绿色能源转型已有十来年之久。摩洛哥不仅发展太阳能，还有水力和风能。摩洛哥工业积极准备以适应新规范的要求：摩洛哥出口欧洲的商品在一年半后需要具备无碳标签（label décarboné）。

RFI Image Archive : L’Espagne est le premier partenaire économique du Maroc et le Royaume chérifien concentre plus de la moitié des exportations espagnoles en Afrique. Ici, à l’extrême pointe sud de l’Espagne, seuls 14 kilomètres séparent l’Espagne du Maroc. Dans cet endroit du détroit de Gibraltar se rencontrent l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée. (illustration) RFI / Cécile Debarge

摩洛哥雇主协会-摩洛哥企业联合总会(CGEM)副会长Aziz Tazi表示，摩洛哥继续努力，要在2035年前让无碳能源的比率达到近50%左右。如今，这类能源的规模已达20%，可被定向用于工业产能。

- 大量西班牙企业将前往摩洛哥投资 -

摩洛哥企业联合总会(CGEM)副会长表示，拉巴特把希望寄托于其西班牙盟国，应该至少会有800家西班牙企业将到摩洛哥设厂。双方已经走上了某种合作形式，但能够更上一层楼。

- 摩洛哥被视为进入非洲市场的门户 -

西班牙企业组织联合会（CEOE）会长Marta Blanco指出，这是一个巨大的机遇，因为，摩洛哥在非洲大陆有重要的地位。撒哈拉以南地区的多个国家里有摩洛哥企业。在这一地区，西班牙可以与摩洛哥企业开展地方合作。

-摩洛哥和西班牙如今开展对等合作 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道最后提到，摩洛哥与西班牙如今在对等的基础上，提倡双赢的伙伴关系。双方承诺，不在国际市场上相互竞争。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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