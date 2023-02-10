俄罗斯外长近期频繁出访非洲

非洲外交 / 国际关系

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergueï Lavrov）于周四刚刚结束其在近期的有一次非洲访问行程。毛里塔尼亚已承诺将出席7月底在圣彼得堡举行的第二届俄罗斯非洲峰会。

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综合本台法广（RFI）法文网今天2023年02月10日星期五的多则报导，俄罗斯外长拉夫罗夫已于昨天周四结束其在过去六月里的第二次非洲访问行程。他的最后一站是苏丹。在此之前，俄罗斯外长还先后走访了马里和毛里塔尼亚。拉夫罗夫此行引发国际关注的原因在于，莫斯科不断强化其在非洲多国的政治和安全地位。这不仅损害了法国，也毫不在乎部分当地民众的强烈不满情绪。

- 第2届俄罗斯非洲峰会计划7月份在圣彼得堡举行 -

本台法广（RFI）通讯员发自莫斯科的消息说，俄罗斯外长本次非洲之行取得了成果。这是在为预计将于7月底在圣彼得堡（Saint-Pétersbourg）召开的第二届俄罗斯-非洲峰会做准备，加强与非洲之间的联系。

RFI Image Archive / Russie : le Soudan offre un accès direct à la République centrafricaine enclavée et à la région sahélienne. Ici, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï Lavrov, et le General Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige le Soudan, le 9 février 2023 à Khartoum. (illustration) via REUTERS - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / RFI Image Archive

在苏丹，拉夫罗夫02月09日星期四谈到一项正在批准程序中的协议，有关俄罗斯海军在苏丹的一个后勤中心。这对想要在红海水域加强军事存在的莫斯科至关重要。

- 莫斯科媒体披露俄罗斯外长此行非洲的关键所在 -

俄罗斯《生意人报》（Kommersant）指出，苏丹为地处内陆的中非共和国及萨赫勒地区提供了一个直接的出海口。俄罗斯《商业日报》(Vedomosti)则指出，马里为俄罗斯在萨赫勒地区提供了一个支撑点。因为，需要和这一地区其它出入点：毛里塔尼亚、阿尔及利亚和摩洛哥建立关系。

RFI Image Archive / Russie : le Mali est « un point d'appui de la Russie au Sahel». Ici, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue malien Abdoulaye Diop donnent une conférence de presse à la suite de leurs entretiens à Bamako, Mali, le 7 février 2023. (illustration) © Ministère russe des Affaires étrangères/ via REUTERS

本台法广（RFI）莫斯科通讯员在其报导中还提到，毛里塔尼亚已经承诺将出席7月底举行的俄罗斯非洲峰会。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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