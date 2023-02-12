非洲:自然爱好者守护多哥海龟

RFI采访 / 濒危物种

在濒临北大西洋几内亚湾的西非国家多哥，有一批自然爱好者致力于对濒危物种海龟的保护工作。这是本台法广(RFI)法语«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)在本周内的最新话题之一。当地有个蓝龟湾（Blue Turtle Bay），儿童可以在此与海洋生物一同嬉水。一名动物保护者介绍说，他们放生的小海龟，存活率仅为千分之一。这个项目在一年中，放生了2万多只小海龟。

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本台法广（RFI）法文网2023年02月06日星期一在法语«非洲报道»专栏（Chronique Reportage Afrique）刊出多哥首都通讯员彼得（Peter Dogbe）的一篇报道。在多哥首都洛美（Lomé）的一处海滩，有些人拿出了他们生命中的部分时间用于拯救海龟。如今，这些自然爱好者还收集海龟蛋，然后在海里放生孵化出的小海龟，以期挽救这个物种。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © FMM / RFI

这一法文专栏报导的原标题为：[Togo: des passionnés de la nature s'organisent pour protéger des espèces menacées de tortues marines]。换作中文可译为[多哥:自然爱好者组织了起来保护濒危物种海龟]。下面是简介以供分享。

- 多哥首都附近有个蓝龟湾 -

本台法广RFI«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这篇报导首先描述说，在蓝龟湾（Blue Turtle Bay），洛美自治港（PAL-Port Autonome de Lomé）附近，一位名叫哈特姆（Hatem）的受访者在那里安置了一个海水池（bassin），可用于让儿童戏水，模拟生态体系。哈特姆在接受本台RFI通讯员采访时说，他们建造的这个池子，儿童们可以在其中与海龟及鱼类等一起游泳，池中也有海胆。

- 地方官员支持保护海龟蛋 -

在沙滩上，海龟刚刚产下了蛋。过去，海龟蛋有人采集食用，还有海鸟、螃蟹等各类天敌也会吞食。如今，则得到了保护。当地上的负责人（le chef canton）对保护这种生物的措施感到高兴。他说，过去有人采集沙滩上的海龟蛋出售，但这是一种受到保护的生物。多哥签署了公约，就应予以保护。

RFI Carte Archive / Togo 存档地图：多哥 RFI / N. Catonne

从事海龟保护的一名工作者介绍说，小海龟破壳而出后，会被人工饲养数天，然后放入大海。这些守护者通常会组织夜间巡逻，救助雌海龟，收集海龟蛋。这个海滩上主要有三种海龟：琵琶龟（la luth）、绿海龟(la verte) 和橄榄海龟(l’olivâtre)。根据品种差异，孵化期在2到3个月不等。

- 小海龟放生后的存活率低 -

在多哥沿海，上述三种海龟很容易通过龟壳、颜色和眼睛来识别。当地的这位自然保护工作者在采访中还说，必须保护这种生物。小海龟被饲养数日，这只是为了让它们在被放入自然界之前，更强壮些。如此放生的小海龟的存活率只有千分之一。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广电台«非洲报导»专栏 © FMM / RFI

本台法广（RFI）法文网«非洲报道»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这一报道最后提到，这一项目的发起人之一帕特里斯（Patrice Faye）在采访中指出，人类目前面临全球气候变化的问题。现在，每个人都必须尽一份力量，以某种形式来拯救地球。多哥的这个项目，在一年内，放生了2万多只小海龟。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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