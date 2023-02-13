科特迪瓦神秘疾病调查有进展
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西非国家科特迪瓦近期发生的，多达近20位村民因感染神秘疾病死亡事件的调查有了新进展。一周前已确认，本次疫情与一种致命细菌有关。本台法语通讯员到现场展开了实地采访。村民们反映，这种细菌似乎与一只被用于供奉当地崇拜物的鸡有关联。当局声称，一切已尽在掌控之中。
综合本台法广RFI法文网近日的多则报导，西非国家科特迪瓦也被译作象牙海岸。在该国中部地区距离布瓦凱（Bouaké）不到10公里的一座村庄，自去年12月开始，有村民感染上一种神秘疾病。
民间的说法，已有20来人死亡。但卫生当局只承认16宗致死案例。十天前的报导曾说，怀疑病因是除草剂。上周确认，与感染了一种致命棱菌（clostridium）有关。而有感染症状的人数超过50，大部分是儿童。
-致病细菌似乎与宗教供奉物有关-
就此情况，本台RFI法广在阿比让的通讯员Bineta Diagne曾被派往现场做实地采访。据她在今天（2023年02月13日星期一）发回的最新报导，有村民们说，病菌与一只被用于供奉当地原始信仰崇拜物的鸡有关。这只鸡曾被一种含细菌的液体浇洒过。
当地青年主席保尔（Paul）接受采访说：“人们的解释有神秘感。如此崇拜物被安放在布瓦凯（Bouaké）的一个村子里，能导致死亡。巫师说，他不同意是崇拜物杀人。从去年12月02日开始，当地开始有人染病。第一名死者是一个小女孩，就是巫师的孙女。检测结果也显示，在安放崇拜物的庭院周围，至少有两人死亡。"
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COTE D'IVOIRE _Enrobé Demande de production Desk Nicolas 13-02-2023 jour Afrique Maladie mystérieuse extrait C08 Paul
- 卫生当局现已控制住了疫情危机 -
本台RFI法广特派记者在报导中指出，发病村庄的所有房屋都已被消毒。被指带来死亡的崇拜物也已被销毁。周围其它村庄没有发现疫情。当局表示，本次危机已在掌控之中。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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