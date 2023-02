科特迪瓦神秘疾病调查有进展

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire: le village de Kpo Kahandro traumatisé par une maladie mystérieuse et mortelle. Des médecins et villageois pointent un liquide contenant une bactérie dangereuse et qui aurait été aspergé sur un poulet faisant office de fétiche. Ici, le «poulet bicyclette». (illustration)

Getty - Bloomberg / RFI Image Archive