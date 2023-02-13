科特迪瓦神秘疾病调查有进展

非洲社会 / 公共健康

西非国家科特迪瓦近期发生的，多达近20位村民因感染神秘疾病死亡事件的调查有了新进展。一周前已确认，本次疫情与一种致命细菌有关。本台法语通讯员到现场展开了实地采访。村民们反映，这种细菌似乎与一只被用于供奉当地崇拜物的鸡有关联。当局声称，一切已尽在掌控之中。

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综合本台法广RFI法文网近日的多则报导，西非国家科特迪瓦也被译作象牙海岸。在该国中部地区距离布瓦凱（Bouaké）不到10公里的一座村庄，自去年12月开始，有村民感染上一种神秘疾病。

RFI Carte Archive / Afrique : Côte d'Ivoire. 非洲国家 : 科特迪瓦，中文也译作象牙海岸。 Latifa Mouaoued/RFI

民间的说法，已有20来人死亡。但卫生当局只承认16宗致死案例。十天前的报导曾说，怀疑病因是除草剂。上周确认，与感染了一种致命棱菌（clostridium）有关。而有感染症状的人数超过50，大部分是儿童。

-致病细菌似乎与宗教供奉物有关-

就此情况，本台RFI法广在阿比让的通讯员Bineta Diagne曾被派往现场做实地采访。据她在今天（2023年02月13日星期一）发回的最新报导，有村民们说，病菌与一只被用于供奉当地原始信仰崇拜物的鸡有关。这只鸡曾被一种含细菌的液体浇洒过。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire: le village de Kpo Kahandro traumatisé par une maladie mystérieuse et mortelle. Des médecins et villageois pointent un liquide contenant une bactérie dangereuse et qui aurait été aspergé sur un poulet faisant office de fétiche. Ici, le «poulet bicyclette». (illustration) Getty - Bloomberg / RFI Image Archive

当地青年主席保尔（Paul）接受采访说：“人们的解释有神秘感。如此崇拜物被安放在布瓦凯（Bouaké）的一个村子里，能导致死亡。巫师说，他不同意是崇拜物杀人。从去年12月02日开始，当地开始有人染病。第一名死者是一个小女孩，就是巫师的孙女。检测结果也显示，在安放崇拜物的庭院周围，至少有两人死亡。"

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COTE D'IVOIRE _Enrobé Demande de production Desk Nicolas 13-02-2023 jour Afrique Maladie mystérieuse extrait C08 Paul 尼古拉

- 卫生当局现已控制住了疫情危机 -

本台RFI法广特派记者在报导中指出，发病村庄的所有房屋都已被消毒。被指带来死亡的崇拜物也已被销毁。周围其它村庄没有发现疫情。当局表示，本次危机已在掌控之中。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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