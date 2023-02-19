科摩罗总统接任非盟(UA)主席

非洲政治 / 非盟第36届首脑峰会

非洲联盟第36届首脑峰会本周末在其总部埃塞俄比亚首都召开。印度洋中的非洲岛国科摩罗联盟（Union des Comores也被译作葛摩联盟）总统阿苏马尼总统（Président Azali Assoumani ）已于本周六取代塞内加尔总统萨勒（Président Macky Sall）出任非盟组织主席。本台法广（RFI）特派记者发自现场的描述说，非盟新主席在上任时喜形于色。未来他是任重道远，要为非洲大陆确定方向。

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据本台法广（RFI）法文网2023年02月19日星期天的报道，昨天2023年02月18日周六是本次非盟首脑峰会的第一天。塞内加尔总统与科摩罗总统之间就非盟主席一职的交接，给人留下了深刻的记忆。印度洋岛国科摩罗总统登上主席台，指明其任内非洲大陆的方向。这是荣耀的时刻。在这欢喜若狂的一刻之后，则是任重道远。

RFI Image Archive / logo officiel de l'Union Africaine. © Union Africaine

- 印度洋岛国科摩罗总统将为非盟明确方向 -

本台法广（RFI）特派记者恩迪库马纳（Esdras Ndikumana）发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，科摩罗总统阿苏马尼总统（Président Azali Assoumani）于2023年02月18日星期六接掌非盟主席时，难掩欢喜之情。他本人也强调，在非洲大陆面对众多挑战之际，让一个居民人口不到百万的岛国总统成为非盟领袖，这是一种具有历史性的选择。

RFI Carte / Les Comores. Carte : RFI

- 印度洋岛国科摩罗总统仍需获得内部支持 -

让迟迟未能成形的非洲共同市场重返正轨、在接连发生的Covid-19新冠疫情和乌克兰战争之后出现的经济和粮食危机、还有非洲大陆各地所面临的安全危机，这些都是非盟新主席所需要面对的首要工作。这些都是不容易的。非政府团体[国际危机组织]（ICG-International Crisis Group）指出，科摩罗总统任内需要其它非洲领导人的支持。

- 印度洋岛国科摩罗总统有意强调气候变化 -

本台法广（RFI）特派记者还提到，据科摩罗外交消息渠道透露，非盟（UA）新主席，作为一个岛国的代表，想要强调气候问题的急迫性。

RFI Image Archive / L'océan Indien : le président comorien Azali Assoumani veut mettre l’accent sur l’urgence climatique, en tant que représentant d'un pays insulaire. Ici, Paysage comorien, Comores. (illustration) RFI/Anne Cantener

另外，他还想在20国集团（G20）预计今年召开的印度峰会期间，让非盟（UA）在这个跨政府国际经济合作论坛中独享一席。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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