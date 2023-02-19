非洲政治 / 非盟第36届首脑峰会

科摩罗总统接任非盟(UA)主席

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RFI Image Archive / UA: la première journée du 36ème sommet des chefs d’États de l’Union Africaine a été marquée, samedi 18 février 2023, par la passation de témoin entre le président sortant, le Sénégalais Macky Sall, et son successeur, Azali Assoumani, des Comores. Ici, le président comorien Azali Assoumani (au centre) au moment de prendre la succession du président sénégalais Macky Sall (à droite) à la tête de l'Union africaine, le 18 février 2023 à Addis-Abeba, en Éthiopie. 科摩罗总统接任非盟(UA)主席 2023年02月18日星期六
RFI Image Archive / UA: la première journée du 36ème sommet des chefs d’États de l’Union Africaine a été marquée, samedi 18 février 2023, par la passation de témoin entre le président sortant, le Sénégalais Macky Sall, et son successeur, Azali Assoumani, des Comores. Ici, le président comorien Azali Assoumani (au centre) au moment de prendre la succession du président sénégalais Macky Sall (à droite) à la tête de l'Union africaine, le 18 février 2023 à Addis-Abeba, en Éthiopie. 科摩罗总统接任非盟(UA)主席 2023年02月18日星期六 © AP / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
7 分钟

非洲联盟第36届首脑峰会本周末在其总部埃塞俄比亚首都召开。印度洋中的非洲岛国科摩罗联盟（Union des Comores也被译作葛摩联盟）总统阿苏马尼总统（Président Azali Assoumani ）已于本周六取代塞内加尔总统萨勒（Président Macky Sall）出任非盟组织主席。本台法广（RFI）特派记者发自现场的描述说，非盟新主席在上任时喜形于色。未来他是任重道远，要为非洲大陆确定方向。

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据本台法广（RFI）法文网2023年02月19日星期天的报道，昨天2023年02月18日周六是本次非盟首脑峰会的第一天。塞内加尔总统与科摩罗总统之间就非盟主席一职的交接，给人留下了深刻的记忆。印度洋岛国科摩罗总统登上主席台，指明其任内非洲大陆的方向。这是荣耀的时刻。在这欢喜若狂的一刻之后，则是任重道远。

Image RFI - Union Africaine
RFI Image Archive / logo officiel de l'Union Africaine. © Union Africaine

- 印度洋岛国科摩罗总统将为非盟明确方向 -

本台法广（RFI）特派记者恩迪库马纳（Esdras Ndikumana）发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，科摩罗总统阿苏马尼总统（Président Azali Assoumani）于2023年02月18日星期六接掌非盟主席时，难掩欢喜之情。他本人也强调，在非洲大陆面对众多挑战之际，让一个居民人口不到百万的岛国总统成为非盟领袖，这是一种具有历史性的选择。

Image RFI - Comores
RFI Carte / Les Comores. Carte : RFI

- 印度洋岛国科摩罗总统仍需获得内部支持 -

让迟迟未能成形的非洲共同市场重返正轨、在接连发生的Covid-19新冠疫情和乌克兰战争之后出现的经济和粮食危机、还有非洲大陆各地所面临的安全危机，这些都是非盟新主席所需要面对的首要工作。这些都是不容易的。非政府团体[国际危机组织]（ICG-International Crisis Group）指出，科摩罗总统任内需要其它非洲领导人的支持。

- 印度洋岛国科摩罗总统有意强调气候变化 -

本台法广（RFI）特派记者还提到，据科摩罗外交消息渠道透露，非盟（UA）新主席，作为一个岛国的代表，想要强调气候问题的急迫性。

Image RFI - Comores
RFI Image Archive / L'océan Indien : le président comorien Azali Assoumani veut mettre l’accent sur l’urgence climatique, en tant que représentant d'un pays insulaire. Ici, Paysage comorien, Comores. (illustration) RFI/Anne Cantener

另外，他还想在20国集团（G20）预计今年召开的印度峰会期间，让非盟（UA）在这个跨政府国际经济合作论坛中独享一席。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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