[绿色和平]注意到一艘俄罗斯船

非洲水域 / 国际关系

塞内加尔水域发现一艘悬挂俄罗斯国旗的工厂船。[绿色和平]组织（ONG Greenpeace）提醒达喀尔当局予以注意。塞内加尔渔业部说，将在本周内就此做出反应。

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据本台法广（RFI）法文网报导，一艘悬挂俄罗斯国旗的工厂船(Bateau-Usine)在塞内加尔水域已经活动了长达近两周之久。国际非政府团体[绿色和平]组织（ONG Greenpeace）海洋活动的一名负责人请达喀尔当局予以注意。

- 塞内加尔与俄罗斯目前无渔业协议 -

本台法广（RFI）通讯员朱丽叶（Juliette Dubois）2023年02月19日星期天发自达喀尔（Dakar）的消息说，这艘工厂船长120米，具有2000吨的运载能力，已在塞内加尔水域里停留超过10天。绿色和平组织认为，这艘船不应出现在这片水域。

2023.02.20 lundi Desk 1 C08 Trad extrait Son Greenpeace au micro de RFI Dakar

2023.02.20 l Nicolas Desk 1 midi Sénégal un bateau usine russe Trad C08 Son Greenpeace au micro de RFI Dakar 尼古拉

绿色和平组织（ONG Greenpeace）的海洋活动负责人阿利欧博士（Dr. Aliou Ba）说：“俄罗斯与塞内加尔之间没有渔业协议。大部分渔业资源都已过度开采。不知为何，这艘船进入了塞内加尔水域。正常的话，它没有在塞内加尔水域的捕捞许可。”

RFI Carte Archive / Sénégal. 存档地图 / 非洲 ：塞内加尔 RFI / L. Mouaoued

据介绍，工厂船通常配备有成套的渔业加工设施。而绿色和平组织提醒注意的这艘悬挂俄罗斯国旗的工厂船，早在两星期前的02月08日起就已在塞内加尔水域活动。

- 塞内加尔超过15%人口以捕鱼为生 -

本台法广（RFI）法文网的报导指出，塞内加尔17%的人口靠捕鱼生活。这样的一艘工厂船在其水域，对环境和就业都是一种危险。

RFI Image Archive / Afrique : au Sénégal, 17% de la population vit de la pêche. Ici, un bateau de pêche sénégalais dans les eaux proches de Dakar. (illustration) AP - Rebecca Blackwell / RFI Image Archive

绿色和平组织(ONG Greenpeace）要求当局更加透明，加大对其水域的监控，公开具有捕捞许可的船只名单。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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