俄罗斯新说不会在南非海军演习中发射“锆石”导弹

南非/俄罗斯

一名俄罗斯海军高级军官周三表示，俄罗斯海军不会在与南非和中国的联合演习中发射新一代“锆石”高超音速导弹，路透社说，这与俄罗斯媒体早些时候的报道相矛盾。

广告 继续浏览后续

据该报道，俄罗斯不会在南非海军演习中发射“锆石”导弹。俄罗斯塔斯社本月早些时候报道称，参加演习的一艘护卫舰将在演习期间进行“锆石”导弹的训练发射。

俄罗斯、中国和美国正在竞相开发高超音速武器，由于它们的速度（音速是音速的五倍）和机动性，这些武器被视为获得对任何对手的优势的一种方式。

俄罗斯护卫舰戈尔什科夫海军上将号和中国护卫舰日照号 (598) 均已停泊在南非理查兹湾。

南非政府与莫斯科的关系可以追溯到反对种族隔离的斗争，南非表示对乌克兰战争保持中立立场。

南非在东海岸举办的为期 10 天的演习恰逢俄罗斯入侵邻国乌克兰一周年，引起了西方政府的警惕。在乌克兰战争导致全球紧张局势加深以及中国对自治台湾日益咄咄逼人的姿态之际，世界大国正在争夺在非洲的影响力。

但一些非洲国家坚决拒绝选边站。尽管欧盟和北约国家的外交官表示担忧，但南非为其主办莫西二世海军演习的决定进行了辩护。南非联合行动负责人、中将 Siphiwe Lucky Sangweni 在新闻发布会上说：“我认为，南非政府的立场也必须而且应该得到尊重，就像那些持反对意见的人一样。”

路透社说，然而，南非国内对南非与俄罗斯关系的批评者警告说，在莫斯科入侵乌克兰之后保持这种友好关系可能会损害与主要西方贸易伙伴的关系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅