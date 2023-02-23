尼日利亚:稻米难以自给自足

RFI原材 / 粮食安全

非洲人口第一大国尼日利亚即将在02月25日周六举行2023年总统选举。保证粮食安全是舆论关注点之一。尽管再三做出承诺，阿布贾仍然是依赖国际市场以保障供应。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于周三发布上网的本周最新话题之一。尼日利亚历届总统都十分重视粮农问题 ，该国现在是非洲第一大稻米生产国 。

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本台法广（RFI）法文网2023年02月17日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的报道。尽管再三地做出承诺，尼日利亚在稻米供应上，依然十分极度依赖全球市场。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La difficile autosuffisance en riz du Nigeria]。换做中文可被译作：[尼日利亚稻米自足有困难]。下面是简介以供分享。

- 尼日利亚历届总统都十分重视粮农问题 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道介绍说，阿布贾以成袋的大米堆出一座金字塔，来展示其地方农业所取得的进步。这一活动是在一年前，布哈里总统（Président Muhammadu Buhari）亲自出席开幕。如同其他前任那样,粮食自足也是即将卸任现总统的关注点之一。

RFI Image Archive / Afrique : La difficile autosuffisance en riz du Nigeria. Ici, avant même le début de la guerre en Ukraine, l'Afrique de l'Ouest faisait déjà face à une situation alimentaire difficile, le manque d'engrais et d'autres matières premières venant empirer. Ici, des agriculteurs au Nigéria qui font face à une pénurie, le 5 janvier 2022. (illustration) AP - Chinedu Asadu / RFI Image Archive

重振农业为近几年的一个目标。各类规划层出不穷，木薯、高粱、可可还有棉花。对尼日利亚而言极具战略性的稻米也不例外，受到各方关注。从2011年近300万吨的产量，增加到去年时的500多万吨。

- 尼日利亚现在是非洲第一大稻米生产国 -

尼日利亚在过去几年，成功地控制住了其进口。如今的数量在200万吨左右。这一数字被认为是有所保留的。因为，存在非法贸易的进口渠道，主要是经贝宁的进口稻米。

- 尼日利亚竭尽全力未能达到粮食自给自足 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，尼日利亚今年的稻米进口量会出现反弹。美国农业部的数据认为，会增加50万吨。尼日利亚竭尽全力但没有达到粮食自给自足的目标。

RFI Image Archive / Nigéria : le rapport Demeter, les moyens mobilisés n'ont pas été à la hauteur des ambitions sur l'autosuffisance alimentaire. Ici, «Produire et se nourrir», DEMETER 2021. (illustration) © Iris Editions / RFI Image Archive

德美特俱乐部（Club Demeter）的报告认为，阿布贾所动员的力量还不足以实现其雄心。如同非洲大陆中的许多国家，尼日利亚在农业上的投资，至今依然不足。在供应上，极其依赖全球市场。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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