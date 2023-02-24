俄乌冲突周年 摩以促军事合作

北非外交 / 中东关系

2023年02月24日是俄罗斯攻打乌克兰一周年日。在此前夕，来自北非的消息说，以色列空军司令于本周三首次对摩洛哥进行正式访问。

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本台法广(RFI)法文网2023年02月24日星期五报导说，以色列空军司令对拉巴特的访问，原本应该保密。这是摩洛哥和以色列两国朝军事合作迈进了一步。

- 以色列空军司令访摩洛哥行踪被泄密？-

据本台法广（RFI）通讯员维克多(Victor Mauriat)发自拉巴特（Rabat）的消息，外交界匿名人士表示，以色列空军司令巴尔少将（Tomer Bar）在摩洛哥的活动本来没有计划要对外公开。但当他于周三抵达拉巴特时，多家媒体就已宣布了相关信息。他来拜访摩洛哥皇家空军司令布哈米德将军（Abid Alaoui Bouhamed）。

- 摩洛哥空军准备参加以色列年度军演？-

摩以两国军方随即也对外通报了这一访问的性质，并解释说，这是为了加强两国军方的合作，尤其是要执行两国总参谋长在去年7月所做的那些决策。为了便于让摩洛哥加入以色列军方的[蓝旗]（Blue Flag）年度军事演习，两国F-16战机的飞行员将开展共同的演练，模拟一同飞行，及战斗场景。

RFI Image Archive / Rabat, le 24 novembre 2021 : le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, est en visite au Maroc. (illustration) © Reuters / RFI Image Archive

本台法广（RFI）的同一报导注意到，在以色列空军司令到访拉巴特的前三天，摩洛哥炮兵司令访问了以色列，开展类似的交流，尤其是要洽谈购买普尔斯（PULS）多管火箭炮。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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