尼日利亚2023选举投票加时
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在非洲人口第一大国尼日利亚，原定只是举行一天的2023年总统大选未能在02月25日星期六结束。本台法广RFI特派记者阿美莉(Amélie Tulet)和驻拉各斯（Lagos）通讯员莉莎(Liza Fabbian)于周日发回的报导都特别提到，尽管有些投票站已经开始点票，但02月26日星期天仍有许多地方在继续投票。
综合本台法广（RFI）法文网2023年02月26日星期天的报导，尼日利亚是选民人数最多的非洲国家，官方正式登记的选民人数就已达9340万之众，境内总共设立了17万个投票站。尼日利亚2023年总统大选有18名候选人。在计票开始之后，许多投票站却于周日早上仍在投票。
- 拉各斯发生零星暴力 -
本台法广RFI通讯员莉莎(Liza Fabbian)介绍说，总体上而言，本次选举气氛平静。但拉各斯（Lagos）记录到零星暴力事件，有些投票箱被打开，选票被扔入到阴沟内。还曾发生对空鸣枪示警驱散选民。社交媒体上流传着一段视频，一名妇女不顾面部受伤，坚持投票。她成为了尼日利亚选民们的象征性人物。
- 尼日利亚中部更紧张 -
在位于尼日利亚中部的科吉州（État de Kogi），情势更加严峻。在那里，武装人员捣毁了投票箱，并与安保人员发生枪战。至少2人死亡。选举委员会在考虑取消这一地区的部分选举结果。
- 多地周日继续在投票 -
本台法广（RFI）法文网报导提到，在尼日利亚南部沿海的巴耶尔萨州(Etat de Bayelsa)，由于暴力影响到了周六的选举进程，这里也有141个投票站周日继续投票。
在尼日利亚第二大城市，位于北部的经济中心卡诺（Kano），投票活动在周六一开始就被拖延了。本台法广RFI特派记者阿美莉(Amélie Tulet)报道说，在一个投票站，投票箱于周六下午15点过后才运抵。有选民为了能够投票等了六个多小时。当地的投票率似乎比2015年时低，但选民们参加投票的意志坚定。有选民在接受采访时坚定地表示，投票是为了一个美好的尼日利亚，不能投票就不离开。
- 现总统未名列候选人 -
尼日利亚现总统布哈里（Muhammadu Buhari）为该国的北方人。卡诺（Kano）是他的一个重要票箱。本届选举是他自2003年以来，20年间首次没有名列候选人。
80岁的尼日利亚现总统布哈里（Muhammadu Buhari）即将卸任。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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