尼日利亚2023选举投票加时

非洲政治 / 选举投票

在非洲人口第一大国尼日利亚，原定只是举行一天的2023年总统大选未能在02月25日星期六结束。本台法广RFI特派记者阿美莉(Amélie Tulet)和驻拉各斯（Lagos）通讯员莉莎(Liza Fabbian)于周日发回的报导都特别提到，尽管有些投票站已经开始点票，但02月26日星期天仍有许多地方在继续投票。

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综合本台法广（RFI）法文网2023年02月26日星期天的报导，尼日利亚是选民人数最多的非洲国家，官方正式登记的选民人数就已达9340万之众，境内总共设立了17万个投票站。尼日利亚2023年总统大选有18名候选人。在计票开始之后，许多投票站却于周日早上仍在投票。

Jour de vote au Nigeria, dans le quartier de Kwanar Diso Gwale, quartier densément peuplé et populaire du centre de Kano, le 25 février 2023. © Amélie Tulet/RFI

- 拉各斯发生零星暴力 -

本台法广RFI通讯员莉莎(Liza Fabbian)介绍说，总体上而言，本次选举气氛平静。但拉各斯（Lagos）记录到零星暴力事件，有些投票箱被打开，选票被扔入到阴沟内。还曾发生对空鸣枪示警驱散选民。社交媒体上流传着一段视频，一名妇女不顾面部受伤，坚持投票。她成为了尼日利亚选民们的象征性人物。

- 尼日利亚中部更紧张 -

在位于尼日利亚中部的科吉州（État de Kogi），情势更加严峻。在那里，武装人员捣毁了投票箱，并与安保人员发生枪战。至少2人死亡。选举委员会在考虑取消这一地区的部分选举结果。

Un superviseur de l’élection expliquant les règles pour que tout se passe dans le calme, dans le quartier Kwanar Diso Gwale, à Kano, le 25 février 2023. © Amélie Tulet/RFI

- 多地周日继续在投票 -

本台法广（RFI）法文网报导提到，在尼日利亚南部沿海的巴耶尔萨州(Etat de Bayelsa)，由于暴力影响到了周六的选举进程，这里也有141个投票站周日继续投票。

RFI Image / Elections présidentielle 2023 au Nigéria : des électeurs font la queue pour voter au quartier Kwanar Diso Gwale, quartier densément peuplé et populaire du centre de Kano, lors des élections générales au Nigeria, samedi 25 février 2023. © Amélie Tulet / RFI

在尼日利亚第二大城市，位于北部的经济中心卡诺（Kano），投票活动在周六一开始就被拖延了。本台法广RFI特派记者阿美莉(Amélie Tulet)报道说，在一个投票站，投票箱于周六下午15点过后才运抵。有选民为了能够投票等了六个多小时。当地的投票率似乎比2015年时低，但选民们参加投票的意志坚定。有选民在接受采访时坚定地表示，投票是为了一个美好的尼日利亚，不能投票就不离开。

- 现总统未名列候选人 -

尼日利亚现总统布哈里（Muhammadu Buhari）为该国的北方人。卡诺（Kano）是他的一个重要票箱。本届选举是他自2003年以来，20年间首次没有名列候选人。

RFI Image / Elections présidentielle 2023 au Nigeria: la première présidentielle depuis 2003 sans que le nom du Nordiste Muhammadu Buhari, le président sortant, apparaisse parmi les candidats. Ici, une image du Président Muhammadu Buhari. (illustration) RFI Hausa

80岁的尼日利亚现总统布哈里（Muhammadu Buhari）即将卸任。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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